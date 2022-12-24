Бракує боєприпасів: у розвідці розповіли, чому РФ не йде у наступ попри наявність живої сили

Нестача боєприпасів - ключовий фактор, який обмежує наступальний потенціал російських військових на території України.

У британській розвідці пояснили, чому армія РФ не йде в наступ / колаж фото Міноборони РФ, kremlin.ru

З жовтня Росія збільшила свої сили в Україні за рахунок десятків тисяч резервістів. Але попри зменшення нестачі особового складу саме нестача боєприпасів, найімовірніше, залишається "ключовим обмежувальним фактором для російських наступальних операцій". Про це йдеться у звіті британської розвідки, опублікованій в Twitter Міноборони країни.

"Росія, ймовірно, обмежила свої ракетні удари по українській інфраструктурі дальнього радіусу дії приблизно до одного разу на тиждень через обмежену кількість крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія навряд чи змогла би збільшити запаси артилерійських боєприпасів настільки, щоб забезпечити проведення широкомасштабних наступальних операцій.

"Уразливість нинішнього оперативного плану Росії полягає в тому, що навіть проста підтримка оборонних операцій уздовж протяжної лінії фронту вимагає значних щоденних витрат снарядів і ракет", - констатують у розвідці Британії.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що як мінімум з жовтня Москва формує умови для нового найнебезпечнішого курсу дій - відновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого проти Києва.

У звіті ISW наголошується, що російські окупанти можуть спробувати провести диверсійну атаку на землі або в інформаційному просторі для відновлення напруженості на півночі України для того, щоб спробувати відвернути ЗСУ від оборони на Донбасі.

При цьому, на думку аналітиків, навіть якщо російські окупанти підуть у новий наступ з Білорусі, дуже малоймовірно, що їм вдасться захопити Київ.

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