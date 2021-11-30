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"Діятимуть місяць замість трьох": МОЗ з 6 грудня "обрубає" термін роботи "жовтих" сертифікатів

30 листопада 2021, 11:22

Профільний міністр Віктор Ляшко зазначив, що мінімально можливі інтервали для введення других доз вакцин з 6 грудня будуть помітно змінені.

COVID-сертифікат
COVID-сертифікат / Reuters

В Україні з 6 грудня нинішнього року зміниться термін дії "жовтого" сертифіката вакцинації. З цього періоду він буде дійсним всього місяць замість нинішнього терміну в три місяці.

Про це заявив керівник Міністерства охорони здоров'я країни Віктор Ляшко під час брифінгу 30 Листопада.

"Термін дії "жовтого" сертифіката з 6 грудня стає 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. "Жовтий" сертифікат - це документ, який засвідчує проведення одного щеплення, а "зелений" сертифікат видається людині, яка пройшла повний курс, тобто зробила два щеплення проти COVID-19", − розповів чиновник.

Ляшко зазначив, що мінімально можливі інтервали для введення других доз вакцин з 6 грудня будуть виглядати так:

  • Pfizer - 21 день,
  • Moderna - 28 днів,
  • CoronaVac - 14 днів,
  • AstraZeneca - 28 днів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що відсоток людей, які мають протипоказання до введення вакцини від COVID-19, дуже маленький. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, є так звані абсолютні медичні протипоказання - ситуації, коли вакцину ні в якому разі не вводять людині. Така ситуація виникає, коли у людини є гіперчутливість.

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новини України Віктор Ляшко ковід сертифікат
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