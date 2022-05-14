"Поб’ємо карту рашизму": Залужний презентував колоди карт з воєнними злочинцями РФ – фото

Залужний презентував колоди карт з воєнними злочинцями РФ/ Facebook Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний презентував два види нових колод карт – з воєнними злочинцями РФ і російськими політиками та пропагандистами.

Такі колоди карт випустили волонтери InformNapalm. Про це Залужний повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що рівно 20 років тому до такого методу шукати воєнних злочинців вдалися у Сполучених Штатах. Тоді Центральне командування армії США випустило колоди карт, на яких були зображені розшукувані воєнні злочинці. Граючи цими картами, американські військові запам’ятовували свої цілі.

"У 2022 році волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm продовжили цю традицію та за підтримки військового керівництва України, зокрема, і моєї, випустили дві колоди карт воєнних злочинців РФ та російських політиків і пропагандистів", – зазначив Залужний.

За його словами, Україні вдасться "побити карту рашизму".

"Тож спільними зусиллями військових та волонтерів, зусиллями всіх людей доброї волі світу карта рашизму буде неодмінно битою, як на полі бою, так і в інформаційній площині", – наголосив він.

Залужний презентував колоду карт з воєнними злочинцями РФ/ Facebook Головнокомандувач ЗСУ

Колода карт з воєнними злочинцями РФ/ Facebook Головнокомандувач ЗСУ

Нагадаємо, російські загарбники відводять свої війська від Харкова. Як зазначили у Генштабі ЗСУ, ворог уже не проводить активних бойових дій на Харківському напрямку.

Раніше повідомлялося, що подальший розвиток війни Росії проти України може піти одним із трьох шляхів. При цьому якщо РФ не врахує свої помилки і не змінюватиме тактику, то може зазнати краху на фронті уже в найближчі місяці, розповіли в Інституті дослідження війни США.

Читайте також: