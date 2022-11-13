УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Демократична партія збереже контроль над Сенатом США - CNN

13 листопада 2022, 09:33

Навіть якщо "демократам" не вдасться зберегти контроль над Палатою представників,"республіканці" можуть залишитися з невеликою і некерованою більшістю.

Сенат США
"Демократи" здобули перемогу в Неваді і Арізоні, де передбачали успіх "республіканцям" / Reuters

Демократична партія за підсумками проміжних виборів до Конгресу США зможе зберегти свою більшість у Сенаті на наступні 2 роки. Такий сценарій стає найбільш вірогідним після того, як "демократи" здобули перемогу в Неваді і Арізоні, де очікувався успіх "республіканців". Навіть якщо "демократам" не вдасться утримати контроль над Палатою представників, "республіканці" отримають лише невелику більшість.

Як повідомляє CNN, Демократична партія, найімовірніше, збереже більшість у верхній палаті американського парламенту. Вони здобули перемогу в Неваді і Арізоні – очікувалося, що саме в цих штатах Республіканська партія отримає найбільше голосів, а в результаті – контроль над Сенатом. Однак виборці проголосували за "демократів".

Зараз у верхній палаті Конгресу у "демократів" 50 місць, а у "республіканців" – 49. Загальна кількість місць - 100.

У нижній палаті у "республіканців" 211 місць, у "демократів" 204 із загальних 435.

Збереження контролю Демократичної партії над Сенатом стане серйозним плюсом для Байдена, президентська каденція якого закінчиться тільки за 2 роки.

У Демократичної партії не повинно виникати проблем із затвердженням кандидатур президента США на суддів, як було в ситуації з Обамою, коли лідер більшості в Сенаті відмовився від проведення голосування за свого кандидата до Верховного суду.

Крім того, в такому випадку Сенат зможе відхиляти ухвалені Палатою представників законопроекти, і, таким чином, встановлювати свій порядок денний.

Журналісти відзначають, що питання про більшість Республіканської партії в Сенаті, яке прогнозували раніше, залишається відкритим.

Голоси досі підраховуються до головних округах деяких штатів - в Каліфорнії, Арізоні і Орегоні. Велика частина бюлетенів йде поштою.

Підкреслюється, що навіть якщо "демократам" не вдасться зберегти контроль над Палатою представників, у них вийде залишити "республіканців" з невеликою і некерованою більшістю.

Раніше експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса заявив, що якщо на проміжних виборах до Конгресу США у парламент пройде багато "трампістів", військова допомога Україні може скоротитися. Також, на його думку, за такого сценарію Україну можуть серйозно закликати до перемовин з Росією.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що перемога "республіканців" на проміжних виборах до Конгресу може стати великою проблемою для України. Вашингтон може уповільнити постачання потрібних Києву озброєнь.

Інші новини:

Конгрес США Демократична партія вибори у США
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:49

США обіцяють допомогти Україні відновити критичну інфраструктуру - Блінкен

09:33

Демократична партія збереже контроль над Сенатом США - CNN

08:40

У восьми областях України 13 листопада вимикатимуть електрику: усі деталіВідео

08:35

ЗСУ до січня можуть взяти Маріуполь з Мелітополем, після чого почнуть звільняти Крим - ХоджесВідео

08:14

Чому бункерному діду краще нікуди не виходитиПогляд

Реклама
08:12

ЗСУ вдарили по будівлі, де було до 500 окупантів: росіяни вивозили загиблих вантажівками – ГенштабВідео

07:36

Довіра до Путіна падає, через втрату Херсона у Кремлі посилюється розкол – ISWВідео

06:21

Наслідки війни для Росії будуть страшнимиПогляд

05:00

День доброти 2022: історія, традиції, а також яскраві та теплі листівки

04:30

Україну накриє різке потепління: синоптик розповів про несподівану аномаліюВідео

03:31

Наступний рік буде дуже цікавим у РФ, але Путіна не чіпатимуть - експерт

03:20

Приголомшлива бюджетна закуска, яку готувати 5 хвилин: рецепт всього за 100 гривеньВідео

02:02

"Підпирають, щоб не впала": Волочкова стала посміховиськом, перебравши на гулянні

01:35

Військовий експерт спрогнозував, скільки часу піде на зачистку ХерсонаВідео

00:51

Прикмети на 13 листопада: які 5 речей не можна робити, щоб не зануритися в бідуВідео

00:05

Грюкнули дверима перед носом: 67-річну Доліну викинули зі сцени в КремліВідео

12 листопада, субота
23:41

"Божевільна, з головою не дружить": росіяни зганьбили Хоркіну через війну в УкраїніВідео

23:38

"Бійня" під Сватовим: ЗСУ ліквідували понад 500 окупантів з одного села у РФВідео

23:04

В Угорщині націлилися на анексію Закарпаття: У МЗС жорстко відповілиВідео

23:01

Переговори України і РФ можуть відбутися раніше очікуваного: генерал армії озвучив прогнозВідео

Реклама
22:58

"Ситуація змінюється дуже швидко": Арестович дав новий прогноз щодо завершення війни в УкраїніВідео

22:39

Жіночий гороскоп на тиждень 14-20 листопада 2022: Овнам - очікування, а Рибам - тривоги

22:34

Звільнення Маріуполя та Криму: генерал США спрогнозував терміни контрнаступу ЗСУВідео

22:30

Херсон стає прифронтовим містом: Жданов попередив про ризики артдуелей через ДніпроВідео

22:16

"Викидайте мотлох зі свого життя": Анатоліч жорстко пройшовся по актрисі-запроданці БезрукВідео

22:06

У Путіна не вірять в анексію: захоплені області України не нанесли на офіційну картуВідео

21:54

"Дякую бійцям ЗСУ за те, що повернули Херсон додому": Барських яскраво звернувся до українцівВідео

21:49

Скандальний співак Сергій Лазарєв накричав на Кіркорова при людяхВідео

21:39

Арахамія назвав ймовірні терміни відновлення переговорів з РосієюВідео

21:35

Експерт пояснив, чому між Путіним і російською армією шириться великий розколВідео

21:34

Здача Херсона окупантами: начштабу УДА попередив про ймовірну пастку РФВідео

21:27

Пора до психіатра: Тодоренко починає дратувати фоловерів нескінченними стражданнями

21:20

"Там справжнє пекло": Зеленський розповів про жорсткі бої за території УкраїниВідео

20:56

Клянчив ракети і зброю: Путін провів важливу розмову з президентом ІрануВідео

20:43

ЗСУ встановили контроль у 60 населених пунктах Херсонської області - ЗеленськийВідео

20:16

Для Лорак дна немає: в мережі з'явилася новорічна афіша зрадниці

20:10

Прикмети на 14 листопада: які 2 речі важливо зробити в цей день, щоб гроші залучитиВідео

20:07

Росія провалилася: у Британії відреагували на втечу окупантів з ХерсонаВідео

19:55

Гороскоп на завтра 13 листопада 2022: Рибам - суперечки, Тельцям - робота над помилками

19:45

Без світла від 6 до 7 годин: у Києві збільшують тривалість відключення електроенергіїВідео

Реклама
19:23

Куди використовувати старе варення: багато нових способів

19:20

Путіна можуть оголосити божевільним і фізично ізолюватиПогляд

18:59

В Україну мчить снігопад і мороз -8: синоптики назвали найхолодніший день листопадаВідео

18:36

Кому пощастить у 2023 році: які 3 речі потрібно зробити, щоб кишені лопнули від грошейВідео

17:59

Жданов розповів, які неприємні сюрпризи можуть чекати українські війська в ХерсоніВідео

17:53

"Нападаєте" на Путіна: Ердоган оскандалився заявою і підтримав РосіюВідео

17:51

Не пережив втрату сім'ї господарів: помер пес Крим, контужений в результаті удару РФ по ДніпруВідео

17:30

Як правильно вибрати сало: неймовірні хитрощі, про які мало хто здогадуєтьсяВідео

17:17

Яніна Соколова розповіла про своє розлучення і заінтригувала знімком з Андрієм ХливнюкомВідео

17:12

ЗСУ йдуть вперед: на Луганщині звільнено 11 населених пунктівВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Гороскоп
Гороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтні
Синоптик
Погода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти