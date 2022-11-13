Демократична партія збереже контроль над Сенатом США - CNN

"Демократи" здобули перемогу в Неваді і Арізоні, де передбачали успіх "республіканцям" / Reuters

Демократична партія за підсумками проміжних виборів до Конгресу США зможе зберегти свою більшість у Сенаті на наступні 2 роки. Такий сценарій стає найбільш вірогідним після того, як "демократи" здобули перемогу в Неваді і Арізоні, де очікувався успіх "республіканців". Навіть якщо "демократам" не вдасться утримати контроль над Палатою представників, "республіканці" отримають лише невелику більшість.

Як повідомляє CNN, Демократична партія, найімовірніше, збереже більшість у верхній палаті американського парламенту. Вони здобули перемогу в Неваді і Арізоні – очікувалося, що саме в цих штатах Республіканська партія отримає найбільше голосів, а в результаті – контроль над Сенатом. Однак виборці проголосували за "демократів".

Зараз у верхній палаті Конгресу у "демократів" 50 місць, а у "республіканців" – 49. Загальна кількість місць - 100.

У нижній палаті у "республіканців" 211 місць, у "демократів" 204 із загальних 435.

Збереження контролю Демократичної партії над Сенатом стане серйозним плюсом для Байдена, президентська каденція якого закінчиться тільки за 2 роки.

У Демократичної партії не повинно виникати проблем із затвердженням кандидатур президента США на суддів, як було в ситуації з Обамою, коли лідер більшості в Сенаті відмовився від проведення голосування за свого кандидата до Верховного суду.

Крім того, в такому випадку Сенат зможе відхиляти ухвалені Палатою представників законопроекти, і, таким чином, встановлювати свій порядок денний.

Журналісти відзначають, що питання про більшість Республіканської партії в Сенаті, яке прогнозували раніше, залишається відкритим.

Голоси досі підраховуються до головних округах деяких штатів - в Каліфорнії, Арізоні і Орегоні. Велика частина бюлетенів йде поштою.

Підкреслюється, що навіть якщо "демократам" не вдасться зберегти контроль над Палатою представників, у них вийде залишити "республіканців" з невеликою і некерованою більшістю.

Раніше експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса заявив, що якщо на проміжних виборах до Конгресу США у парламент пройде багато "трампістів", військова допомога Україні може скоротитися. Також, на його думку, за такого сценарію Україну можуть серйозно закликати до перемовин з Росією.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що перемога "республіканців" на проміжних виборах до Конгресу може стати великою проблемою для України. Вашингтон може уповільнити постачання потрібних Києву озброєнь.

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