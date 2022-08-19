Перемога України буде у два етапи: Піонтковський пояснив, коли закінчиться війна

Піонтковський пояснив, коли закінчиться війна/ Генштаб ЗСУ, Радіо Свобода

Росія уже фактично програє війну після того, як Україна поверне собі Херсон. Тоді країні-агресорці доведеться сісти за стіл переговорів і залишити українські території.

Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський, повідомляє ТСН. Він зазначив, що перемога України буде двоетапною.

"Перший (етап – ред.) – відбудеться до цієї зими, оскільки Україна ніколи не підпише жодної капітуляції, яку нав'язує їй Москва. В будь-якому випадку активні військові дії в листопаді-грудні так чи інакше припиняться. Де факто заморожування конфлікту відбудеться", – зазначає публіцист.

Він наголосив, що, очевидно, упродовж серпня-вересня та половини жовтня головним завданням Генштабу буде ліквідація угруповання військових РФ на правому березі Дніпра.

Угруповання росіян на правому березі Дніпра дуже ослаблене. Ще одним доказом цього є той факт, що все російське командування уже втекло на лівий берег.

При цьому Піонтковський наголосив, що для РФ її солдати завжди були просто витратним матеріалом. Тому країна-агресорка без роздумів кине їх на правому березі на поталу долі. А далі захисники України зможуть повернути Херсон.

"Так от – це перший етап. Це вплине на зрушення в Росії і нове керівництво РФ ухвалить ультиматум колективного Заходу про відведення військ на позиції станом до 23 лютого", – каже публіцист.

За його словами, заключним етапом стане повернення Криму і Донбасу. Проте це відбуватиметься уже в режимі перемовин.

"А в України, яка переможе, буде чітка позиція про повернення своїх територій, і це буде заключна позиція за два-три місяці", – сказав Піонтковський.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники погрожують Україні, що вони можуть зупинити роботу Запорізької атомної електростанції. В РФ заявили, нібито вони розглядають варіант вивести в "холодний резерв" 5 і 6 енергоблоки, а це призведе до зупинки роботи ЗАЕС.

Нагадаємо, Росія концентрує ракети та інші боєприпаси біля українського кордону та на окупованих територіях. Ешелони з ракетами прибудуть у 20-х числах серпня. У Страткомі ЗСУ зазначають, що загроза масованого обстрілу території України як мінімум ракетами С-300 очевидна.

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