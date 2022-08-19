УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Перемога України буде у два етапи: Піонтковський пояснив, коли закінчиться війна

19 серпня 2022, 02:55

Коли Україна поверне собі Херсон, для РФ це буде поразкою у війні. Повернення Криму і Донбасу відбуватиметься уже в режимі перемовин.

Украинские военные, Андрей Пионтковский
Піонтковський пояснив, коли закінчиться війна/ Генштаб ЗСУ, Радіо Свобода

Росія уже фактично програє війну після того, як Україна поверне собі Херсон. Тоді країні-агресорці доведеться сісти за стіл переговорів і залишити українські території.

Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський, повідомляє ТСН. Він зазначив, що перемога України буде двоетапною.

"Перший (етап – ред.) – відбудеться до цієї зими, оскільки Україна ніколи не підпише жодної капітуляції, яку нав'язує їй Москва. В будь-якому випадку активні військові дії в листопаді-грудні так чи інакше припиняться. Де факто заморожування конфлікту відбудеться", – зазначає публіцист.

Він наголосив, що, очевидно, упродовж серпня-вересня та половини жовтня головним завданням Генштабу буде ліквідація угруповання військових РФ на правому березі Дніпра.

Угруповання росіян на правому березі Дніпра дуже ослаблене. Ще одним доказом цього є той факт, що все російське командування уже втекло на лівий берег.

При цьому Піонтковський наголосив, що для РФ її солдати завжди були просто витратним матеріалом. Тому країна-агресорка без роздумів кине їх на правому березі на поталу долі. А далі захисники України зможуть повернути Херсон.

"Так от – це перший етап. Це вплине на зрушення в Росії і нове керівництво РФ ухвалить ультиматум колективного Заходу про відведення військ на позиції станом до 23 лютого", – каже публіцист.

За його словами, заключним етапом стане повернення Криму і Донбасу. Проте це відбуватиметься уже в режимі перемовин.

"А в України, яка переможе, буде чітка позиція про повернення своїх територій, і це буде заключна позиція за два-три місяці", – сказав Піонтковський.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники погрожують Україні, що вони можуть зупинити роботу Запорізької атомної електростанції. В РФ заявили, нібито вони розглядають варіант вивести в "холодний резерв" 5 і 6 енергоблоки, а це призведе до зупинки роботи ЗАЕС.

Нагадаємо, Росія концентрує ракети та інші боєприпаси біля українського кордону та на окупованих територіях. Ешелони з ракетами прибудуть у 20-х числах серпня. У Страткомі ЗСУ зазначають, що загроза масованого обстрілу території України як мінімум ракетами С-300 очевидна.

Читайте також:

війна в Україні вторгнення Росії Андрій Піонтковський
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

02:55

Перемога України буде у два етапи: Піонтковський пояснив, коли закінчиться війна

02:20

Дві ложки цього засобу врятують навіть чахлу гортензію: як поливати квітку лимонною кислотою

01:35

Який момент у війні стане переломним - відповідь ізраїльського експертаВідео

01:07

Гороскоп на тиждень 22-28 серпня: Тільцям - гроші, Левам - щаслива карта, Козерогам - обманВідео

00:51

Прикмети на 19 серпня: які 5 речей не можна робити на Яблучний спас, щоб весь рік не страждатиВідео

Реклама
00:36

Преображення Господнє 2022 - привітання і душевні картинки до свята

00:11

Яблучний Спас 2022 - привітання, сердечні картинки і листівки до свята

00:09

"Курити менше треба": Арестович розповів про вибухи в КримуВідео

00:04

Гороскоп на сьогодні, 19 серпня 2022: Тільцям - пастка, Терезам - труднощі, Стрільцям - невдачіВідео

18 серпня, четвер
23:53

"Бурхливо веселилася": на відео потрапила тусовка фінського прем'єра і викликала скандалВідео

23:38

"Оксамитовий" сезон у Криму: у Зеленського обіцяють нові сюрпризиВідео

22:46

"Невже добралися до нас": у Криму лунають нові вибухи, горить авіабаза БельбекВідео

22:41

Війська РФ перекинули 2 батальйони резервів на південь і завдали авіаударів по Херсонщині – ГенштабВідео

22:29

Філліп Кіркоров втік до США і злякався слів "Слава Україні"Відео

22:26

Винищувач за $50 млн і полонений командир: ЗСУ збили один з найновіших літаків РФ

21:45

"Скоро нареченою буде!": Орбакайте показала внучку Пугачової в купальнику

21:26

"Гуртожиток – військовий об’єкт?": брат чемпіонки Європи розповів про загибель у Харкові їхньої матеріВідео

21:24

Потужний і небезпечний грозовий циклон накриє Україну: синоптики назвали, які області в зоні ризикуВідео

21:06

"Не треба сприймати їх як людей": танцівниця з Луцька готова вбивати окупантів

20:54

"Крим - це Україна": у Байдена схвалили удари ЗСУ зброєю Заходу по військових об'єктах РФ - PoliticoВідео

Реклама
20:39

Жданов розповів, чого не вистачає ЗСУ для контрнаступуВідео

20:36

Прикмети на 20 серпня: які 2 речі категорично заборонено робити, щоб не впустити бідиВідео

20:00

Україна піде на перемовини з РФ, якщо її війська вийдуть з окупованих територій – ЗеленськийВідео

19:59

"Війна закінчиться за столом переговорів": Ердоган про зустріч Путіна і ЗеленськогоВідео

19:50

В РФ чоловік сам на себе написав заяву в поліцію, бо він не підтримує війну в Україні

19:31

Ракетний удар по Харкову: кількість загиблих сильно зрослаВідео

19:26

Не все так гладко: чим Арсен Мірзоян "задовбав" Тоню Матвієнко до війниВідео

19:15

Окупанти покинули Запорізьку АЕС і готуються провести там теракт – розвідкаВідео

19:04

"Пугачова все це розуміла": спливли любовні пригоди Кіркорова по мужиках

18:57

Таїсія Повалій потрапила на концерт Кобзона з українською Черемшиною на вустахВідео

18:52

Гаманці будуть порожніми: в Україні рекордно подорожчав стратегічно важливий продуктВідео

18:52

Піррова перемога Путіна, або Для чого Росії потрібні атаки 24 серпняПогляд

18:42

"Татуювання зрізали болгаркою": український військовий розповів, як окупанти знущалися над полоненимиВідео

18:23

"Кінець панування Заходу": Орбан вибухнув "хотілками" Кремля щодо війни Росії проти УкраїниВідео

18:05

Напівоголену Лесю Нікітюк послали на чотири літери

18:03

Зустріч Зеленського з Ердоганом і Гутеррішем: деталі переговорівВідео

17:54

"Вдома немає ні душу, ні унітазу": полонений окупант вперше побачив цивілізацію в Україні

17:51

Видовище не для слабкодухих: Долина в мікро шортах і з хрестом на пів пуза приїхала виступати в Криму

17:30

Колишній чоловік Ірини Білик заступився за співачку на московській тусовці

17:20

Жодних компромісів з Росією, умова України - повернення земель у кордонах 1991 року - ДаніловВідео

Реклама
17:05

"Не зможуть зробити це під кулями": Жданов пояснив, для чого Путіну потрібне перемир’яВідео

17:01

Зеленський провів зустріч з Гутеррішем: про що домовилисяВідео

16:58

Економним господиням на замітку: навіщо обертати фольгою скляні банки

16:47

Візовий бан для росіян в ЄС: у Москві сталася істерикаВідео

16:35

Путініст Володимир Машков вперше відреагував на проукраїнську позицію доньки

16:30

Український телеканал вирізав всі епізоди з танцювального шоу, де була суддя Денисова, яка не підтримала Україну

16:26

НАТО може знищити режим Путіна, не вступаючи в пряму війну з Росією - БадракВідео

16:15

День прапора 2022: дата, історія державного символу України та привітання

16:06

Вихідний на День Незалежності України 2022 - чи будемо відпочивати 24 серпня

16:06

У Криму знову масштабна пожежа: чорна палаюча хмара здіймається в небоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодні
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти