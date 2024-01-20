На ЗАЕС виявили нові мінування: у ГУР оцінили ситуацію на станції

Загроза для АЕС буде зберігатися до того часу, поки її контролюють росіяни.

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Окупанти знову замінували ЗАЕС / колаж: Главред, фото: УНІАН, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що російські військові перетворили тимчасово захоплену Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі на військовий об'єкт.

Експерти МАГАТЕ під час останніх оглядів виявили нові мінування на території ЗАЕС. Тим часом Юсов наголошує, що "нічого нового у цих діях немає".

"Ще минулого року ГУР Міноборони оприлюднювало карти мінно-вибухових загороджень, які росіяни зробили навколо периметру Запорізької АЕС і всередині самої станції. Тоді експерти МАГАТЕ не підтверджували ці факти або не коментували ситуацію, або не звертали увагу на ті ділянки, де такі речі були", - зауважив він в ефірі телемарафону "Єдині новини". відео дня

Представник ГУР заявляє, що армія РФ давно перетворила Запорізьку АЕС на військовий об'єкт. Адже відомо, і про обстріли, і про розміщення техніки та особового складу на станції. Юсов висловив припущення, що перед комісіями МАГАТЕ окупанти можуть переміщати сили і засоби. Зокрема, міни та військових.

"Загроза для особового складу, в цілому для об'єкта буде зберігатися весь час, поки він захоплений терористами. Лише повернення станції під український контроль дозволить відновити дотримання стандартів міжнародного атомного права і безпеку об'єкта", - заявив Юсов.

Розвідник додав, що всі об'єкти енергетики в Україні, зокрема атомні станції, перебувають у зоні ризику під час війни.

Нагадаємо, що у МАГАТЕ повідомили про те, що окупанти знову замінували Запорізьку АЕС. Російські загарбники встановили міни по периметру ЗАЕС. Це закрита зона, недоступна для активного персоналу станції.

ЗСУ потужно вдарили по окупантам та прорвались вперед на Запорізькому напрямку. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили російські атаки на захід від Роботиного та Вербового і поблизу Новопокровки.

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