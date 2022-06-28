Наслідки ракетного обстрілу Кременчука: у лікарні перебуває понад 20 людей, сім осіб тяжкопоранені

Ракетний удар по ТЦ в Кременчуку: понад 20 людей у лікарні / УНИАН, ГосЧС

Внаслідок ракетного удару по торговому центрі у Кременчуці до лікарні потрапили понад 20 осіб. Всього постраждали 57 людей. Про це заявив міський голова Кременчука Віталій Малецький в ефірі телемарафону.

У лікарні перебуває 7 важкопоранених людей. Роботи з ліквідації наслідків ракетного обстрілу триватимуть ще 2-3 дні. Таким чином, кількість поранених чи загиблих може бути більшою.

"Роботи будуть тривати ще близько 2-3 днів, тому що рятувальники лише сьогодні можуть зайти з технікою всередину. Площа торговельного центру була понад 10 тис. кв. м, і зараз не всі завали ще розібрані. На жаль, ми мусимо констатувати, що жертв може бути більше", - сказав Віталій Малецький.

Вже відомо про 18 загиблих. Ще 36 людей вважають зниклими безвісти.

Міськрада планує виділити гроші на лікування постраждалих внаслідок атаки російських військових.

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Ракетний удар по Кременчуку

Нагадаємо, 27 червня, окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області. Як повідомляє заступник голови МЗС Еміне Джапарова, в ході удару по Кременчуку окупанти потрапили в ТЦ "Амстор".

Пізніше мер міста Віталій Малецький повідомив, що росіяни влучили ракетами в людне місце.

Внаслідок ракетного удару по ТЦ в Кременчуці загинуло 18 людей, ще 59 постраждали, з них 25 людей госпіталізували. Однак слід зазначити, що ці дані не є остаточним, на території ТЦ продовжують працювати рятувальники та розбирати завали.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нанести ракетний удар по торговому центру в в Кременчуці Полтавській області могли тільки відморожені терористи.

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк прокоментувала ракетний удар РФ по торговому центру у Кременчуці і заявив, що Росія буде притягнута до відповідальності за її звірства в Україні.

За даними міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, окупанти скинули на ТЦ у Кременчуці 900 кг вибухівки. Вони атакувати Кременчук з Курської області РФ. Вони випустили ракету Х-22 з бомбардувальника ТУ-22.

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