Величезні втрати в живій силі: полковник ЗСУ розповів про ситуацію в Авдіївці

Протягом понад трьох місяців український гарнізон продовжує утримувати свої позиції в Авдіївці, незважаючи на інтенсивний тиск великих ворожих сил, які були зосереджені на цьому напрямку. Загалом, майже 10 років місто залишається під контролем України. Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у ефірі 24 каналу, відзначивши, що цей напрямок є одним з пріоритетних для України. Однак у ворога зменшуються можливості досягти успіху в Авдіївці.
"Авдіївку точно не залишимо, тому що потім її доведеться повертати ціною набагато більших втрат", – наголосив військовий експерт.
Світан зазначає, що у той же час у російських військових немає значних перемог на цьому напрямку бойових дій. Вони спробують скористатися морозною погодою для пересування важкої техніки. Якщо температура опуститься до -10°C і триматиметься протягом 10 днів, ґрунт промерзне приблизно на 30 см, що дозволить противнику продовжувати натиск на наш гарнізон, використовуючи важку техніку.
За його словами, різка зміна погодних умов надасть нашим військам можливість використовувати засоби ураження та виявлення в достатній кількості й потужності, зокрема тепловізори, які добре себе проявляють в морозні умови.
"Звісно, ЗСУ відмінусує цю російську техніку – не перший раз вони це роблять. Противник зазнає ще більших втрат, адже вже ліквідовано понад 10 тисяч особового складу та сотні одиниць техніки ворога", – зазначив Роман Світан.
Хто такий Роман Світан
Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
Наступ росіян на Авдіївку
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація на Авдіївському напрямку залишається напруженою.
Російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на цьому напрямку фронту, застосовуючи велику кількість бронетехніки.
Представник ЗСУ Олександр Штупун заявив, що Збройні сили України продовжують утримувати контроль над Авдіївкою і відбивають атаки російських окупантів в Авдіївському районі.
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