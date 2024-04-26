'Півроку було втрачено': Гетьман пояснив, як ЗСУ відіб'ють території із новою зброєю

Усі позиції узгоджувалися переважно із військовим керівництвом залежно від потреб на фронті - погоджувалися і кількість, і терміни.

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Коли ЗСУ отримають нову зброю від США / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, Главред, pixabay

В інтервʼю Главреду ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьманспрогнозував, як багато часу піде на отримання допомоги, зважаючи, що півроку і так вже було згаяно. Гетьман також пояснив, чим саме вона може нам допомогти.

"Краще пізно, ніж ніколи. Так, це призвело до проблем, які ми мали, але це питання для окремої розмови. Допомога підписана, і буде у нас доволі швидко - якщо не цих вихідних, то наступного тижня точно. Є склади Сполучених Штатів у країнах Європи, і за напівінсайдерською інформацією вже з них запакована певна кількість техніки, зброї і навіть переміщена з Німеччини до Польщі. Тому цілком можливо, що допомога вже завантажена на транспорт і чекає відправки на "нуль", - зазначив Гетьман.

Він також наголосив, що це не разова допомога - це заплановані законом США гроші, які в тому числі підуть на виробництво нового озброєння. Тож це буде розтягнуто на певний час.

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"Ми дуже чекаємо на ATACMS, сподіваємося, що вони будуть щонайменше на 300 км. Крім того, ми чомусь думаємо, що у пакеті будуть виключно снаряди, ракети для ЗРК. Але список озброєнь дуже великий - це і засоби звʼязку, і і РЕБ, і запчастини для техніки, яку передавали раніше, міни для мінометів. 60 мільярдів доларів - це величезна сума, не можна навіть уявити, скільки всього буде передано Україні. Однак усі позиції узгоджувалися переважно з військовим керівництвом залежно від потреб на фронті - погоджувалися і кількість, і терміни, і номенклатура. Тобто це питання не тижнів, а днів", - пояснив експерт.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Військова допомога США: що відомо

Нагадаємо, що США підтвердили передачу Україні ATACMS. Сполучені Штати відправили Україні ATACMS великої дальності для використання на українській території. Politico пише, що ракети увійшли і в перший пакет нової допомоги від США. Також відомо, що ракети прибули в Україну у квітні.

У Пентагоні розкрили, коли Україна отримає перший транш зброї. Зазначається, що значна сума виділена для поповнення запасів оборони США, а ще мільярди будуть використані для закупівлі систем оборони США. Патрік Райдер розкрив, що буде включено у пакет.

Палата представників США підтримала конфіскацію активів РФ для України. Необхідну кількість голосів він набрав у Палаті представників США. "За" проголосували 360 конгресменів, "проти" - 58 конгресменів.

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