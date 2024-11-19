Після приходу Трампа Європі доведеться різко подвоїти витрати на оборону - Bloomberg

Європі доведеться збільшити витрати на оборону, щоб протистояти російській агресії проти України.

https://glavred.net/ukraine/pislya-prihodu-trampa-yevropi-dovedetsya-rizko-podvojiti-vitrati-na-oboronu-bloomberg-10615559.html Посилання скопійоване

Трамп може урізати допомогу Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook

Головне із матеріалу:

Трамп обмежить відносини США із Європою та вийти із НАТО

Які ризики з'являться для країн Європи

Що зміниться для України

Головним європейським країнам доведеться подвоїти витрати на оборону, щоб протистояти виклику російської агресії проти України, а також можливе скорочення американської підтримки за президентства Дональда Трампа.

Аналітики Bloomberg Intelligence на чолі з Джорджем Фергюсоном пишуть, що 15 найбільшим європейським членам Організації Північноатлантичного договору, можливо, доведеться збільшити військові інвестиції на 340 млрд доларів на рік, довівши їх до 720 млрд доларів.

відео дня

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявив, що обмежить відносини США з Європою у сфері безпеки, а під час саміту НАТО у свій перший термін Трамп пригрозив вийти з військового альянсу, якщо союзники не збільшать витрати.

"Російська агресія вже спонукала зростання витрат на оборону в Європі. Однак може знадобитися більше для підтримки України, протидії широкомасштабної агресивної регіональної позиції Москви і вирішення стратегічної конкуренції з Китаєм, що поглиблюється", - написав Фергюсон.

Звіт з'явився після того, як колишній президент Європейського центрального банку Маріо Драгі попередив про "повільну агонію" в Європейському Союзі, якщо держави-члени не вдадуться до швидких дій для підвищення продуктивності регіону за рахунок додаткових інвестицій. Він сказав, що Європі необхідно розширити свої промислові потужності в обороні, щоб гарантувати, що фундаментальні цінності регіону не зникнуть.

Які витрати країн НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Відповідно до звіту, Європі терміново потрібні бойові танки, артилерійські гармати та бойові машини піхоти для сухопутних військ, а також допоміжні літаки, такі як паливозаправники, транспортні літаки та мисливці за підводними човнами.

Після десятиліть недофінансування після закінчення Холодної війни переозброєння в таких масштабах може зайняти на континенті понад 10 років, оскільки заборгованість підрядників зростає, а ланцюжки поставок до аерокосмічної та оборонної промисловості вже розтягнуті.

Однак невелика оборонно-промислова база регіону, ймовірно, не зможе забезпечити все необхідне у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

"Європейцям, можливо, доведеться переглянути деякі зі своїх пріоритетів у видатках, оскільки багато хто з їхніх бюджетів вже перебуває під загрозою, але масштаб загрози такий, що вони не можуть її ігнорувати", - сказав Фергюсон в інтерв'ю.

Позиція Трампа щодо України - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що за Трампа війна в Україні може посилитися. Очевидною метою Володимира Путіна є підкорення усієї України, а не черговий тимчасовий компроміс, на кшталт "Мінських домовленостей".

США готують новий пакет військової допомоги для України. Представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила, що США буде посилювати підтримку України і найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги. Цей крок підкреслює намір США продовжувати підтримку України.

Стало відомо, що Трамп хоче кінця війни, але не припинить постачання зброї Україні. Якби Камала Гарріс дотримувалася підходу нинішнього президента США Джо Байдена, то це означало б "повільну смерть України", додав співрозмовник ЗМІ. Водночас Трамп не має наміру просто так здаватися.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред