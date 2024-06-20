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Погром могил "Да Вінчі", Петриченка і "Джуса": затримано жінку, хто вона

Яна Ставська
20 червня 2024, 17:53
664
Із жінкою працюють правоохоронці. Їй може загрожувати до 5 років позбавлення волі.
Погром могил 'Да Вінчі', Петриченка і 'Джуса': затримано жінку, хто вона
Підозрювану вже затримали / Колаж Главреда. Фото: Нацполіція, скріншот відео

Правоохоронці вже затримали підозрювану у погромі могил українських захисників на території Аскольдової могили в Києві.

Нею виявилася 60-річна жінка. Порушниця випадково засвітилася на камерах відеоспостереження на місці погрому.

Міська прокуратура лише опублікувала фотографію жінки, яка навіщось сіла біля купи сміття.

відео дня

Зазначається, що з нею працюють правоохоронці. Стаття передбачає санкцію для обвинуваченого - до 5 років позбавлення волі.

Жінка вже "світилася" на каналах місцевих TikTok-блогерів

Два дні тому на сторінці місцевого блогера з'явилося відео з жінкою, дуже схожою на ту, яку зафіксували камери біля могил.

Ведучому вона вельми дивно відповідала, що планує виходити заміж.

"Мене ведуть під вінець, але я не хочу прощатися з волею дівчинки", - розповіла жінка.

Чоловік, який її супроводжував, стверджував, що вони познайомилися "бомжами".

Погром могил "Да Вінчі", "Джуса" і Петриченка - усі подробиці

У ніч на 20 червня на могилах загиблих воїнів Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), Андрія Пільщикова ("Джус") і Павла Петриченка на Аскольдовій могилі невідомі особи влаштували погром.

Дівчина загиблого "Да Вінчі" Аліна Михайлова зазначила, що родини та друзі відновлять відповідний стан могил. Однак, за її словами, ніхто не залишить зловмисників без покарання, знайдуть усіх причетних до розгрому.

Прокуратура розслідує справу за фактом наруги над могилами захисників України.

Уже розпочато оперативні слідчі та розшукові дії щодо встановлення особи жінки, яка вчинила наругу. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Загибель "Да Вінчі", Петриченка та "Джуса" на фронті - що варто знати

Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі"- український доброволець, лейтенант (посмертно), командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Збройних сил України загинув у битві за Бахмут у березні 2023 року. Дмитра разом з побратимами накрила ворожа "арта", коли військові поверталися з бойового завдання у Часів Яр.

У 2021 році Коцюбайло став першим добровольцем, який отримав звання Героя України прижиттєво.

Андрій Пільщіков "Джус" - військовий пілот винищувача МіГ-29 захищав небо України, беручи участь у повітряній обороні Києва та інших територій. В перші місяці війни, коли виганяли росіян із півночі України, він прикривав ударну авіацію. Загинув в авіакатастрофі на Житомирщині в серпні 2023 року - тоді у небі зіткнулося три навчальні літаки Л-39.

Пілот за життя закликав західних партнерів надати Україні сучасні винищувачі. У 2022 році він побував у США і зустрічався там із радником президента США Джейком Салліваном та американськими законодавцями.

Павло Петриченко - громадський активіст і сержант 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Загинув у квітні 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання.

До повномасштабного вторгнення Павло був учасником Євромайдану та руху "Хто замовив Катю Гандзюк", організатором акцій на підтримку Сергія Стерненка.

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