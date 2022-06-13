Пив брудну воду з болота: нацгвардієць з важкими пораненнями провів 2 дні на полі бою і дивом вижив

Нацгвардієць з важкими пораненнями провів 2 дні на полі бою і дивом вижив/ Facebook Max Bugel, архів Дмитра "Фіна"

Нацгвардієць Дмитро із позивним "Фін" після важкого бою на Луганщині провів дві доби у полі під обстрілами, маючи важкі поранення.

Міцно накладений турнікет допоміг йому не стекти кров’ю. Щоб вижити, боєць пив брудну воду із болота. Як йому вдалося врятуватися, він розповів "Фактам".

Після важкого бою, під час якого загинули декілька побратимів Дмитра, загін відступав. Отримавши поранення, боєць "Фін" загубився, а у його товаришів по зброї не було можливості одразу повернутися за ним через безперервні обстріли з боку окупантів.

У військовослужбовця було одразу декілька поранень. На перші з них, які були легшими, Дмитро ще встиг сам накласти турнікет, щоб спинити кровотечу. Коли ж ворожа куля перебила йому ліву руку, турнікет на неї наклав побратим "Сократ", який пізніше у цьому бою загинув.

Дмитро лишився сам посеред поля з важкими пораненнями. Він боявся, що може втратити свідомість просто серед поля, й окупанти його побачать і розстріляють. Тому із значними зусиллями він доповз до посадки, де і провів дві доби.

Пив воду з болота, щоб вижити

Через втрату крові і сильну спеку організм зневоднився, щоб вижити Дмитро пив брудну воду з болота. Не пити брудну воду він не міг, тому що спрага пекла його зсередини.

"У низовині цієї лісопосадки та ярі, куди я і дістався в своїх "подорожах" – ще не висохле болото. І там у корчагах, глині та камінні – вода. Нарешті вода! Нехай тепла, нехай протухла. Я сьорбав її великими ковтками. Потім ще знайшов якийсь слід від бойового черевика. Там теж краплі води. Саме завдяки цій воді я трохи відновив сили", – розповідає Дмитро.

Евакуація бійця була складною/ Facebook Max Bugel

У посадці важкопораненого бійця знайшла і врятувала розвідувальна рота другого батальйону львівської 80-ї десантно-штурмової бригади.

Бійцю довелося ампутувати ліву руку

Виносити "Фіна" з поля бою довелося під обстрілами на імпровізованих ношах.

"Хлопці тягли напівприсідки. Зробили імпровізовані ноші – перетягли моє тіло ременями від автоматів, а сама зброя була замість ручок. Підстелили під мене термоковдру", – згадує Дмитро.

Бійця після евакуації терміново госпіталізували. Йому довелося повністю ампутувати ліву руку – через важкі поранення і розвиток гангрени. Крім цього, у його легенях почав розвиватися пневмоторакс, а через брудну воду з болота почалися проблеми з нирками.

Попереду у захисника України ще не одна операція.

"Я дуже сподіваюся, що вдасться встановити протез замість ампутованої руки. Мрію якнайшвидше стати на ноги. Звичайно, рідні та близькі –- батьки, дружина, товариші сильно переживали. Але всі мене добре розуміють і підтримують. Зараз всі рідні біля мене. Будемо вдячні за допомогу від усіх небайдужих", – розповів захисник України.

Попереду у Дмитра ще не одна операція/ архів Дмитра "Фіна"

Допомогти Дмитру можна за наступними реквізитами: 5375 4115 0124 3203 Ірина Фінашина, дружина Дмитра.

Нагадаємо, артилеристи Збройних сил України знищили у Харківській області штаб російських окупантів, а також їхній склад боєприпасів і багато техніки. Штаб і техніка були розміщені поблизу одного із населених пунктів Харківщини.

Раніше в окупованому Донецьку обстріляли з артилерії ринок Травневий. Внаслідок цього загинули троє осіб, ще четверо отримали поранення. Російські окупанти одразу почали звинувачувати в обстрілі ЗСУ, але за кілька хвилин до прильоту в окупованій Макіївці місцеві мешканці чули звук відльоту.

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