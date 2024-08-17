Пік наступу не пройдено: боєць ЗСУ натякнув на нові цілі після Курщини

Окупанти РФ накопичували сили в Курській області, де вони створювали загрозу нападу на територію України.

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Успіх українського наступу в Курській області полягає в тому, що всі деталі і підготовка трималися в секреті і цю таємницю вдалося зберегти до останнього моменту, незважаючи на велику кількість задіяних сил, заявив Юрій Яковенко з 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ, який виконує завдання на Курщині.

"Саме це і дало перевагу у вигляді раптовості наших дій", - наголосив він у коментарі Сurrenttime.

Український військовий нагадав про те, що російські окупанти накопичували сили в Курській області, де вони створювали загрозу нападу на територію України з Сумського та Курського напрямків.

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За його словами, уже зрозуміло, що операція в Курській області проходить успішно і вона розвивається високими темпами, тому це не просто рейдові дії, це серйозна операція.

"І особисто я в захваті від такого планування, масштабної операції, дотримання її таємниці, детального планування. При задіюванні великої кількості різних підрозділів усе було сплановано чітко", - каже український воїн.

Він зазначив, що успішні дії ЗСУ на території РФ значно піднімають бойовий дух українських бійців.

"Ми завжди воюємо чомусь тільки у своїх городах, замість того, щоб прийти до ворога додому і знищувати його там. Це певний кармічний баланс, відчуття сатисфакції", - сказав український боєць.

Водночас, за його словами, найбільшими труднощами були і залишаються високі темпи просування передових загонів ЗСУ в Курській області.

"Ми діємо в Курській області і завдаємо поразки противнику, масово беремо в полон російських солдатів. Я не вважаю, що це був пік. У ЗСУ величезний потенціал, а військова сила Росії, як завжди, переоцінена", - пояснив боєць ЗСУ.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Яковенко додав, що росіяни перекидають сили з Калінінградської області та з інших напрямків, проте Донбас для них залишається стратегічно важливим.

"Ну, прикордонників (РФ, - ред.) уже майже немає - вони або в землі, або в полоні. Їх там і так було небагато. Росіяни підтягують резерви <...> На даний момент не видно, щоб основні сили знімалися з Донбасу, штурмові дії там тривають. Особисто я не думаю, що перекидання строковиків з півночі, з Мурманська, їм допоможе", - резюмував він.

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Раніше повідомлялося про те, що в Курській області підірвано важливий міст. У районі села Зване Глушківського району Курської області підірвано автомобільний міст через річку Сейм.

Як повідомлялося раніше, Україна контролює 82 населених пункти в Курській області, розповів головком ЗСУ Олександр Сирський 15 серпня президенту Володимиру Зеленському. Війська просунулися в глибину оборони росіян на 35 кілометрів.

Нагадаємо, раніше було названо мету операції на Курщині. Захід повинен зняти заборони на використання Україною далекобійного озброєння на території агресора Росії, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

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