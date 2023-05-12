Понад 30 танків Abrams прибули до Німеччини для навчання українських військових - Sky News

До Німеччини прибули танки Abrams, на яких 10 тижнів навчатимуться українські військові.

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У Німеччину доставили танки Abrams для українських військових / колаж Главред: фото Вікіпедія, 10БрСпН

До Німеччини приїхали американські танки Abrams, на яких будуть навчатися українські військові. Техніка прибула раніше, ніж було заплановано.

Представники США зазначають, що 31 танк прибув до порту Бремерхафена, вони прямують на військову базу Графенвер. Очікується, що M1A1 Abrams дістануться до бази на початку наступного тижня, інформує Sky News.

Навчання українських танкістів розпочнеться через два-три тижні. Раніше міністр оборони США Ллойд Остін зазначав, що навчання на Abrams триватиме близько 10 тижнів.

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Прибуття техніки в Графенвер на пару тижнів випереджає графік, який було намічено під час останньої зустрічі військових лідерів у Німеччині минулого місяця.

Танк M1 Abrams M1 Abrams - основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав. Названий на честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" наразі є одним з найважчих танків, його бойова маса перевищила 62 т. За роки існування танк отримав безліч модернізацій. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом з збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій. М1 Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту при підбитті танка. Озброєння М1 Abrams відрізняється від різних версій. В оригінальній версії використовувалася 105-мм нарізна танкова гармата M68 з можливістю розміщення 55 снарядів, а в модернізаціях M1A1 і M1A2 використовується 120 мм гладкоствольна танкова гармата M256.

З додаткового озброєння танк оснащується трьома кулеметами, екіпаж також може зберігати всередині вежі гвинтівки типу M16 або карабіни M4.

Дивіться відео про те, чому Abrams – це найкращий танк у світі:

Танки Abrams для війни в Україні

Нагадаємо, що Байден в день народження Зеленського оголосив про постачання Україні 31 танка Abrams. У Вашингтоні сподіваються, що зброя Заходу допоможе Києву звільнити окуповані Крим і Донбас.

Пентагон уклав контракт на $27,1 млн на виготовлення танків Abrams для ЗСУ. Виробник військової техніки General Dynamics Land Systems зобов'язується виготовити танки Abrams до 29 вересня 2023 року.

У Пентагоні повідомили, що танки Abrams передадуть Україні на початку осені. Кілька танків вже переміщені на тренувальний полігон, щоб українські військові почали навчання.

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