"Перша леді" Легіону: ексдепутат зі Швеції пішла в ЗСУ і захищає Україну

У лавах Збройних сил України служить екс-депутат парламенту Швеції Кароліна Норденгріп. Жінка приєдналася до Інтернаціонального легіону у складі ЗСУ та захищає Україну.
42-річна політик зі Швеції родом з міста Боллебюгд на південному заході Швеції, пишуть шведські ЗМІ.
Уточнюється, що у складі Легіону в ЗСУ вона служить у званні сержанта. При цьому раніше вона була членом оборонного комітету шведського парламенту.
"Коли почалася повномасштабна фаза, я відразу відчула, що повинна внести свій внесок", – розповіла Норденгріп.
Жінка у своєму Instagram також описала процедуру її прийняття до складу Легіону в ЗСУ.
"Після трьох днів бюрократії мене взяли в регулярну армію", - написала Норденгріп.
При цьому шведський політик також жартує, що повинна стати "першою інтернаціональною леді, яка вступила в регулярну армію".
"У мене немає зв'язку, електрики і води, через те, що терористи (РФ) постійно стріляють по нас. Дуже холодно, але у мене найкраща робота в світі", — описує Норденгріп свою службу в складі Легіону ЗСУ.
Нагадаємо, в боях за Бахмут також загинув відомий альпініст з Львівської області Орест Кінаш. Він був офіцером 53-ї окремої механізованої бригади.
В кінці березня від отриманих на фронті травм в госпіталі помер Віталій Меринов - чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу. Він пішов на війну в перший день повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну.
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