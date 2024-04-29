РФ навіть не зможе виявити F-16: як захищатимуть західні винищувачі в Україні

Україна вже підготувала низку напрацювань, як можна безпечно розмістити нові винищувачі на українських авіабазах.

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Як захищатимуть винищувачі F-16 в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія, Google Maps

Україна отримає від західних партнерів сучасні винищувачі F-16. Перш за все слід підготувати місце на аеродромі, щоб вберегти літаки від російських атак. Деталі в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Він зазначив, що вже є низка напрацювань, як можна безпечно розмістити нові винищувачі. Ці літаки необхідні для відбиття повітряних атак окупантів та завдання ударів по росіянах.

"Але для цього необхідно правильно підготувати місце їхнього базування. Це колосальні кошти, мовиться про підземні сховища та бункери. Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати", — сказав Євлаш. відео дня

Зазначається, що російським окупантам буде складно виявити винищувачі F-16, бо вони будуть розосереджені на різних типах злітних смуг.

Винищувачі F-16 - коли літаки з'являться в України

Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що перші поставки винищувачів F-16 Україні розпочнуться цього року. Нідерланди планують передати Україні 24 винищувачі.

Також Сполучені Штати Америки дозволили Данії, Норвегії та Нідерландам передати Україні 65 винищувачів F-16 Fighting Falcon, а також запасні двигуни, тренажери та інші матеріали. Данія передасть 19 літаків F-16, Норвегія - до 22 літаків, а Нідерланди - невизначену кількість.

Як раніше повідомляв Главред, Данія планує передати Україні 6 літаків F-16 цього літа. Ці винищувачі четвертого покоління стануть першими для української протиповітряної оборони.

Крім цього, голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що перші літаки F-16 почнуть прибувати в Україну цього року разом з навченими пілотами та обслуговуючим персоналом.

Що таке F-16 / Інфографіка: Главред

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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