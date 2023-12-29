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Пошкоджені понад півсотні будинків: у Смілі багато постраждалих, серед них - дитина

Ангеліна Підвисоцька
29 грудня 2023, 18:41
Російські окупанти атакували Смілу в Черкаській області крилатою ракетою Х-22.
удар по Смеле
РФ вдарила ракетами по Смілі в Черкаській області / Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/cherkaskaODA

Російські окупанти вдарили крилатою ракетою по місту Сміла в Черкаській області. Внаслідок цього пошкоджені більше півсотні приватних будинків. Про це заявив глава Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За попередньою інформацією росіяни пошкодили 51 будинок. Внаслідок ракетного обстрілу постраждало 8 людей, серед них - дитина.

"У місцевій школі розгорнуто штаб із оперативного реагування. Там облаштовані місця для розміщення мешканців пошкоджених будинків, забезпечено харчування. Також готуємо місця для тимчасового проживання", - йдеться у повідомленні.

відео дня

У ДСНС згодом опублікували оновлену інформацію та зазначили, що кількість постраждалих зросла до 9-ти.

Дивіться відео з місця ракетного удару по Смілі:

ракетный удар по Смеле
РФ вдарила ракетами по Смілі в Черкаській області / фото: скріншот

За даними співробітників Офісу генпрокурора, постраждалій дитині виповнилось 15 років. Одна з постраждалих перебуває у важкому стані. Кількість постраждалих може збільшитись, рятувальники продовжують розбирати завали.

Повідомляється, що росіяни вдарили по Смілі ракетами Х-22. Одна з них влучила по приватному сектору біля залізничного вокзалу. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

  • Ракетний удар по Смілі
    Ракетний удар по Смілі ДСНС
  • Ракетний удар по Смілі
    Ракетний удар по Смілі ДСНС
  • Ракетний удар по Смілі
    Ракетний удар по Смілі ДСНС
  • Ракетний удар по Смілі
    Ракетний удар по Смілі t.me/cherkaskaODA
  • Ракетний удар по Смілі
    Ракетний удар по Смілі t.me/cherkaskaODA
  • Ракетний удар по Смілі
    Ракетний удар по Смілі t.me/cherkaskaODA
  • Ракетний удар по Смілі
    Ракетний удар по Смілі t.me/cherkaskaODA
  • Ракетний удар по Смілі
    Ракетний удар по Смілі t.me/cherkaskaODA

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, вранці 29 грудня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога - країна-агресор атакує ракетами. Вибухи прогриміли в ряді міст, в тому числі і в столиці.

У Святошинському районі столиці, за попередніми даними, впали уламки збитої ракети. У Подільському районі горить складське приміщення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська". В результаті атаки РФ в Києві є загиблі.

У Дніпрі в ході масованої ракетної атаки прогриміла серія вибухів. У Дніпрі горить один з торгових центрів. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про постраждалих і загиблих у Дніпрі.

У Харкові після ударів РФ 22 прильоту: є поранені, є загиблі. Окупанти Росії з 5 до 8 ранку 29 грудня влаштували ракетний обстріл Харкова, зафіксовані удари по школі, лікарні та житлових будинках, сказав Ігор Терехов.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії новини Сміли ракетний удар
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