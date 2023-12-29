Непростий час для України: в ЗСУ озвучили плани на 2024 рік

Речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив про плани українських військових на 2024 рік.

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В ЗСУ розповіли про плани на 2024 рік у війні проти РФ / Колаж: Главред, фото: 22-а ОМБр, DeepState

У 2023 році Сили оборони України змогли втримати оборонні позиції у Донецькій, Луганській та Харківській областях, а також запобігли зруйнуванню міст. Про це повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Коментуючи підсумки 2023 року Володимир Фітьо зазначив, що ЗСУ змогли зупинити наступ російських окупантів на сході.

"Цей рік видався непростим, але все ж таки в ОСУВ "Хортиця" командувач генерал-полковник Олександр Сирський наголошує на тому, що в першу чергу ми не допустили, щоб "русский мир" прийшов далі на захід в Донецькій, Луганській та Харківській областях, щоб не перетворились на руїни всі міста, куди прийшли російські окупанти, не перетворився на руїни Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Куп'янськ та інші міста на сході", - додав Фітьо. відео дня

Він також зазначив, що при нагоду Сили оборони України проводять контрнаступальні операції на вищезазначених ділянках фронту.

"Думаю, що в наступному році ми зможемо максимально звільнити нашу українську землю і вигнати окупантів з неї", - наголосив Фітьо.

Відповідаючи на питання про плани ЗСУ на наступний 2024 рік, Володимир Фітьо вказав на те, що пріорітетом буде завдання противнику максимальних втрат.

"Готуємося до того, що ворог виснажиться, ми йому завдамо таких втрат, що їм відіб’ємо охоту воювати на українській землі - знищити і вигнати за межі нашої території", - резюмував речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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