Удар ЗСУ призвів до ліквідації більшості екіпажу 'Новочеркаська': названо число

Активісти "Кібер спротиву" перехопили лист від головнокомандувача ВМФ РФ Миколи Євменова, в якому вказано кількість загиблих.

https://glavred.net/ukraine/udar-vsu-privel-k-likvidacii-bolshinstva-ekipazha-novocherkasska-nazvano-chislo-10529186.html Посилання скопійоване

Стало відомо, скільки моряків ліквідували ЗСУ внаслідок удару по "Новочеркаську" / Колаж: Главред, фото: t.me/war_monitor, uk.wikipedia.org

Внаслідок удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ", ймовірно, українським військовим вдалось ліквідувати 74 російських моряків. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Активістам "Кібер спротиву" вдалось перехопити лист від головнокомандувача ВМФ РФ Миколи Євменова. У цьому листі Євменов пропонує оголосити жалобу у місті Новочеркаськ через загибель більшості екіпажу корабля.

Лист головнокомандувача ВМФ РФ / Фото: sprotyv.mod.gov.ua

За даними ЦНС, лист надійшов на пошту пропагандистки з телепроекту "Наші" на каналі "Росія 1" Ксенії Гончарової. В ньому Євменов підтверджує загибель 74 моряків, а також поранення ще 27 окупантів.

відео дня

скріншот публікації у кримському ЗМІ / Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Інформацію спочатку оприлюднили кримські ЗМІ, але пізніше вони видалили публікацію. Центр національного спротиву вважає, що головком ВМФ ініціював розсилку без погодження з керівництвом.

Знищення корабля "Новочеркаськ"

Нагадаємо, 26 грудня Сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель "Новочеркаськ". Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив цю інформацію.

Також у Міноборони Росії немає відомостей про ступінь пошкодження корабля, але там визнають факт удару. При цьому російські пропагандисти почали розповсюджувати "версію" про знищення двох українських Су-24 "під час повітряного бою".

Крім цього, ймовірно, судно мало на борту вибухонебезпечний вантаж, що призвів до потужного вибуху. Це третій втрачений ВДК у окупантів, який планували використовувати для висадки десанту.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.