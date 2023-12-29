УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Гроші

Громадянам України піднімуть зарплати за роботу в умовах інтенсивних обстрілів

Єлизавета Бельмас
29 грудня 2023, 19:05оновлено 29 грудня, 19:48
В Україні деяким громадянам виплачуватимуть надбавки до зарплат.
Громадянам України піднімуть зарплати
Громадянам України піднімуть зарплати / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні підвищили заробітну плату громадянам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів. Про це повідомили у прес-службі Мінреінтеграції.

У відомстві повідомили, що на територіях, де ведуться активні бойові дії, працівникам буде передбачена можливість подвійного збільшення суми надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів. Виплати здійснюватимуть з розрахунку на місяць у пропорції до робочих днів, коли були обстріли.

Хто буде нараховувати виплати

Згідно із заявою Мінреінтеграції, визначати перелік робіт, за які виплачуватиметься надбавка, буде голова обласної Військової адміністрації. Державні службовці, які працюють в особливих умовах на територіях активних бойових дій отримуватимуть оклади за певними нормами. Розрахунок буде складатися з урахуванням коефіцієнта 3 в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли були обстріли.

відео дня

Виплати в Україні

Нагадаємо, в березні наступного року в Україні планують провести індексацію пенсій. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на черговому засіданні уряду.

Однак незабаром після цього послідувала інформація про можливе скасування індексації пенсій, на що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав заяву у відповідь. За його словами, незважаючи на складність фінансової ситуації, дефіцит бюджету і потребу в значному зовнішньому фінансуванні, зарплати для вчителів і лікарів будуть виплачуватися в певні терміни.

Також, згідно з постановою Кабміну № 332, виплати внутрішньо переміщеним особам можуть призначатися на другий шестимісячний період без додаткового звернення тільки деяким категоріям громадян, заявив кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
пенсії зарплати
Реклама

Головне за день

Пориви вітру будуть 36 м/с: синоптики попереджають про небезпеку

Пориви вітру будуть 36 м/с: синоптики попереджають про небезпеку

19:37 Синоптик
Пошкоджені понад півсотні будинків: у Смілі багато постраждалих, серед них - дитина

Пошкоджені понад півсотні будинків: у Смілі багато постраждалих, серед них - дитина

18:41 Україна
Зеленський раптово приїхав в Авдіївку

Зеленський раптово приїхав в Авдіївку

18:32 Україна
Всі головні новини

Популярне

Ситуація катастрофічна, ЗСУ можуть втратити плацдарм на лівобережжі - Жданов 20093

Ситуація катастрофічна, ЗСУ можуть втратити плацдарм на лівобережжі - Жданов

Жодну не збили : Ігнат назвав тип ракет, які не здатне знищити ППО 9371

"Жодну не збили": Ігнат назвав тип ракет, які не здатне знищити ППО

У Кремлі хитке становище : що може призвести до виведення військ РФ з України - Жданов 9231

"У Кремлі хитке становище": що може призвести до виведення військ РФ з України - Жданов

У Києві - потужні вибухи: всі подробиці атаки РФ 7769

У Києві - потужні вибухи: всі подробиці атаки РФ

Останні новини

20:49

Кабаєва притулилася до чужого чоловіка: фото потрапило в мережу

20:32

Копія Топалов: Тодоренко показала, як виглядає її молодший син

20:04

Удар ЗСУ призвів до ліквідації більшості екіпажу "Новочеркаська": названо число

19:57

"Що більше виготовлятимемо вдома, то стійкішою буде економіка", — міністерка економіки Юлія Свириденко

19:52

Як швидко заснути за 2 хвилини: чоловік поділився військовим лайфхаком

Удар по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФУдар по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФ
19:48

Івлєєву офіційно судили за організацію "голої" вечірки

19:37

Пориви вітру будуть 36 м/с: синоптики попереджають про небезпеку

19:36

У Росії йде відкат до військового комунізму: що це означаєПогляд

19:21

Мобілізація за кордоном: як Україна планує залучити до війни чоловіків, які виїхали - Мусієнко

Реклама
19:10

Непростий час для України: в ЗСУ озвучили плани на 2024 рік

19:08

Місячний календар 30 грудня 2023: критичний день для людей із слабкою психікою

19:05

Громадянам України піднімуть зарплати за роботу в умовах інтенсивних обстрілів

18:41

Пошкоджені понад півсотні будинків: у Смілі багато постраждалих, серед них - дитинаФото

18:32

Зеленський раптово приїхав в Авдіївку

18:29

Чим заткнути дірки від мишей: 3 найкращі способи, які не залишать гризунам жодного шансу

18:25

Німецький генерал висловився про "замороження" війни та контрнаступ ЗСУ

18:17

Половина Москви може залишитись без світла: експерт назвав важливу умову

18:14

Ектор Хіменес-Браво захопив мережу фото з передової з українськими воїнами

17:50

Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного обрано Гетьманом України

17:48

Україна підвищила ставки щодо Криму, Путін ризикує залишитися без флоту - Bloomberg

Реклама
17:25

Куди потрібно спати головою: як правильно поставити ліжко за фен-шуй

17:24

"Людей багато": Мусієнко висловився про зниження призовного віку та мобілізацію ув'язнених

17:18

На честь Залужного назвали справжню зірку

17:11

Неодмінно збудеться: як правильно загадати бажання на Новий рік на папері

17:05

"Красива тактична перемога": ЗСУ "перемололи" окупантів під Куп'янськом

16:51

Зверніть увагу на новорічний стіл: лікар сказав, які салати найшкідливіші

16:48

Ці речі повинна знати кожна дитина 6-ти років: навички, без яких не варто йти в школу

16:42

Imagine Dragons допомогли відбудувати будинок юному українцю зі зруйнованого села

16:34

У Путіна будують плани щодо розколу в Україні: в ГУР назвали мету ворога

16:27

Шмигаль розповів, чи вчасно виплачуватимуть пенсії та зарплати бюджетникам у 2024 році

16:04

Путін - "бункерний щур": Данілов пообіцяв відповідь за ракетний удар по Україні

15:59

Які звички дають занижену самооцінку: як не потрапити в пасткуВідео

15:49

Те, як ви стискаєте кулак може розповісти про характер: дізнайтеся свої темні сторони

15:34

Як правильно – "з Новим роком" чи "з новим роком": Авраменко вказав на помилкуВідео

15:30

Гральна реформа в Україні: Половина шляху пройдена, але ще багато роботи реклама

15:14

Ракетний удар по Україні: ЗМІ дізнались скільки коштувала Росії масована атака

15:02

Виробництво у Росії різко підскочило у грудні: найвищі показники за 7 років

15:01

РФ знову атакувала Україну ракетами: в областях прогриміли вибухи

14:58

У Міноборони попередили про загрозу нових ударів: чим і коли планує бити РФ

14:46

Від кого не можна приймати подарунки 30 грудня: це накличе серйозну біду

Реклама
14:29

Таке було ще влітку: в ЗСУ прокоментували падіння "невідомого об'єкта" в Польщі

14:25

Тільки геній знайде собаку на вулиці за 7 секунд: складна оптична ілюзія

14:20

Що може змусити Путіна завершити війну: в ГУР дали однозначну відповідь

14:19

"Красень!": киянин сів у палаючу машину, щоб врятувати інші автівкиВідео

14:13

Українка-зірка серіалів "Вікінги" зварила борщ і передала "привіт" Батьківщині

14:00

Без призову жінок та обмежень прав чоловіків: Олександр Мусієнко – про законопроєкт щодо мобілізаціїЕксклюзив

13:53

Як пережити новорічний стіл і не втратити здоров'я: 5 лайфхаків

13:47

Ніколи не використовуйте пилосос: простий спосіб прибрати опалу хвою з підлоги

13:37

Дивом врятувався: у Харкові після удару РФ чоловіка затиснуло бетонною брилою - він не здавсяВідео

13:26

"Пенсіонерка і домогосподарка": путіністка Лоліта "зарюмсала" зі шваброю в руках

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти