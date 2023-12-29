Громадянам України піднімуть зарплати за роботу в умовах інтенсивних обстрілів

В Україні деяким громадянам виплачуватимуть надбавки до зарплат.

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Громадянам України піднімуть зарплати / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні підвищили заробітну плату громадянам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів. Про це повідомили у прес-службі Мінреінтеграції.

У відомстві повідомили, що на територіях, де ведуться активні бойові дії, працівникам буде передбачена можливість подвійного збільшення суми надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів. Виплати здійснюватимуть з розрахунку на місяць у пропорції до робочих днів, коли були обстріли.

Хто буде нараховувати виплати

Згідно із заявою Мінреінтеграції, визначати перелік робіт, за які виплачуватиметься надбавка, буде голова обласної Військової адміністрації. Державні службовці, які працюють в особливих умовах на територіях активних бойових дій отримуватимуть оклади за певними нормами. Розрахунок буде складатися з урахуванням коефіцієнта 3 в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли були обстріли.

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Виплати в Україні

Нагадаємо, в березні наступного року в Україні планують провести індексацію пенсій. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на черговому засіданні уряду.

Однак незабаром після цього послідувала інформація про можливе скасування індексації пенсій, на що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав заяву у відповідь. За його словами, незважаючи на складність фінансової ситуації, дефіцит бюджету і потребу в значному зовнішньому фінансуванні, зарплати для вчителів і лікарів будуть виплачуватися в певні терміни.

Також, згідно з постановою Кабміну № 332, виплати внутрішньо переміщеним особам можуть призначатися на другий шестимісячний період без додаткового звернення тільки деяким категоріям громадян, заявив кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський.

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