Перспективи атак росіян - сумнівні: експерт розповів, в якій пастці опинилися окупанти

Олег Жданов розповів, в якій пастці опинилися окупанти / УНІАН і ua.depositphotos.com

Російські окупанти опинилися в невигідній ситуації - вони зобов'язані наступати щодня. Бо якщо агресори встануть в глуху оборону, то ЗСУ будуть наносити потужні удари по їхніх позиціях - за допомогою зброї, яку надали західні союзники. Таку думку висловив у своїй колонці для Главреда відомий військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов.

"Як би там не було, Росія точно буде намагатися наступати, тому що, припинивши наступ, їй доведеться переходити в глуху оборону, що для неї абсолютно невигідно, особливо з появою у нас більш далекобійних систем озброєнь. І чим далі, тим системи, які отримуватиме Україна, стануть далекобійнішими", ‒ пише він.

У зв'язку з цим Жданов особливо зазначив - США ще не передали ЗСУ ракети ATACMS (здатні вражати цілі на дистанції в 300 кілометрів), а командування окупантів вже віддало наказ перебазувати кораблі Чорноморського флоту з Севастополя в Новоросійськ.

"Дуже показово, що ескадра Чорноморського флоту вже переводить основне базування з Севастополя в Новоросійськ. Кораблі йдуть. Вони розуміють: якщо з'являться ATACMS, ми будемо здатні завдати удару в момент завантаження ракет "Калібр" на корвети або підводні човни", ‒ говорить він.

У загальному і цілому, каже Жданов, росіяни будуть наступати з останніх сил, але перспектива їх атак сумнівна.

"Так що наступати російські війська можуть і будуть, але перспективи цього наступу і його успішність його дуже сумнівні. У Росії, може, все це і розуміють, але відмовитися від цих планів щодо наступу РФ не може. Для неї неможлива будь-яка зупинка. Вона тільки в наступальному бою може сковувати дії ЗСУ", ‒ підсумував він.

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Нагадаємо, раніше Олег Жданов прямо стверджував - владі України ні в якому разі не можна йти на перемир'я з російськими агресорами - заради вивезення зерна із заблокованих українських портів.

"Якщо буде прийнято рішення на тимчасове припинення вогню, для нас це стовідсоткова катастрофа і крок до програшу. Чому? Тому що для Росії це буде преференцією в плані формування резервів", – підкреслив він.

Секретар РНБО Олексій Данилов підкреслив, що армія України завдяки сучасній зброї заходу регулярно влаштовує "сюрпризи" для військ Росії. Ракетні системи HIMARS демонструють бездоганну роботу і завдають ударів по чітко поставленим цілям.

Контрнаступ ЗСУ буде поступовим, сказав Данилов, і почнеться на окремих напрямках. Головне завдання - звільнення всіх захоплених українських територій.

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