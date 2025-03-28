"Перспектив немає": з'явився сумний прогноз щодо перемир'я в Чорному морі

За весь час великої війни Україна жодного разу не атакувала російські комерційні порти або судна.

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Україна жодного разу не атакувала російські комерційні порти

Позиції сторін несумісні, перспектив у домовленостей немає

Головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко прокоментував питання ймовірності узгодження рішень у сфері безпеки судноплавства в Чорному морі в контексті домовленостей США з Україною і РФ.

"Ми з вами маємо розуміти, що Білий дім працює на пресконференції та соціальні мережі. Ми маємо таку дивну історію з підсумками переговорів. У нас, до речі, одразу виникли сумніви. Тому що це ж технічні переговори, а заяви підписують міністри. Міністрів там не було, заступників міністрів теж не було. То кому там заявляти? Депутат Держдуми і радник ФСБ, а з американського боку - два нікому не відомі чиновники з апарату Ради національної безпеки. Такі люди не підписують жодних заяв", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав, що за весь час великої війни Україна жодного разу не атакувала російські комерційні порти або комерційні судна, а била тільки по військових цілях.

"Натомість Росія постійно атакує українські порти. Від початку великої війни вона пошкодила 33 комерційні іноземні судна, зокрема вісім - починаючи з вересня минулого року - у портах Великої Одеси (Одеса, Чорноморськ, Південний)", - сказав він.

Експерт каже, що у 2024 році була 71 ракетна атака на порти Одеської області, в яких використано 128 балістичних і 9 крилатих ракет "Іскандер". За два місяці цього року вже було 11 ракетних атак: дев'ять "Іскандерів" і п'ять X-69.

"То що тут можна вимагати від України? Ми і так не ведемо бойових дій проти цивільного судноплавства в Чорному морі. Жодне російське комерційне судно або судно, яке перебувало в російському порту Чорного моря, не було пошкоджено внаслідок наших атак. Але є 42 результативні удари по військових кораблях і катерах Чорноморського флоту Росії. Це стало роками чергової історичної ганьби Чорноморського флоту РФ: 22 одиниці знищено, 20 - пошкоджено, половина з них не підлягає відновленню", - зазначив він.

Експерт пояснює: "Фактично нам кажуть: "Давайте ми не битимемо по ваших цивільних суднах у ваших портах, а ви не атакуйте наші військові кораблі". До того ж вони хочуть, щоб їхні інспектори знову контролювали українські комерційні судна, які йдуть до наших портів і з них, як це було по ООНівському коридору. І паралельно, про що ніхто не говорить, вони хочуть, щоб покритий ганьбою Чорноморський флот РФ, який ховається в Новоросійську, тихенько повернувся на головну базу - місто-герой Севастополь".

За словами Клименка, це абсолютно неприйнятно для України, тому таких домовленостей і підписаних угод не буде.

"Президент Зеленський ще 18 березня прямо під час пресконференції заявив: "Подобається це Росії чи ні, але наш експортний морський коридор буде функціонувати так, як функціонував, незважаючи на всі атаки". Позиції сторін несумісні, тому перспектив у цих домовленостей немає", - додав він.

Дивіться відео - інтерв'ю Андрія Клименка:

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

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Хто такий Андрій Клименко Андрі́й Васи́льович Климе́нко (нар. Московська область) — український журналіст, економіст і громадський діяч. Головний редактор порталу BlackSeaNews, один з керівників проекту "Майдан закордонних справ". Заслужений економіст Автономної Республіки Крим (2005), повідомляє Вікіпедія. Закінчив Севастопольський приладобудівний інститут за спеціальністю "Автоматика та телемеханіка, АСУ великих систем". З 1994 по 1998 роки був співавтором проекту та головним консультантом адміністрації першої в Україні Північно-кримської експериментальної економічної зони "Сиваш". З 2005 по 2009 був науковим керівником проекту "Севастопольський проект відкритої економіки" та головою Ради Таврійського інституту регіонального розвитку (ТІРР). Під його керівництвом група науковців ТІРР розробила першу стратегію для Криму на період із 2005 по 2015 рік, що мала на меті розвернути вектор його економічного розвитку в європейському напрямку. З 2010 року — співзасновник та головний редактор інтернет-порталу Blackseanews.net. На початку 2014 року переїхав до Києва у зв'язку з анексією Криму.

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