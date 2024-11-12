Переведення військових через "Армія+": як це буде відбуватись - Зеленський

Президент України пояснив, як має відбуватись переведення військовослужбовця до іншого підрозділу через платформу "Армія+".

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Президент розповів про нову систему переведення військових / Колаж, Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко:

Уряд схвалив постанову про переведення військових між підрозділами через "Армію+"

Зеленський пояснив, як це має відбуватись

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що для військовослужбовців ЗСУ, які висловили бажання перевестись в інший підрозділ запрацює нова система, технічний функціонал якої вже готовий. Пр оце він повідомив під час вечірнього звернення.

За його словами, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає зручне переведення через платформу "Армія+".

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Володимир Зеленський зазначив, що технічна частина вже готова, а Міністерство оборони визначить порядок запуску системи.

Він додав, що все має працювати виключно через "Армію+", без бюрократії, з чіткими відповідями на кожен запит. Міністерство оборони повинне пояснити суспільству всі деталі, як на початковому етапі тестування, так і після повного впровадження.

Президент пояснив, що тепер:

всі рішення військових командирів щодо рапортів будуть моніторитись, щоб не було необґрунтованих відмов;

алгоритм реагування на рапорт визначений;

система має запрацювати саме так, як ми про це говорили з хлопцями на передовій та представниками громадянського суспільства.

"І я вдячний усім, хто був залучений до розробки цього нового функціоналу", - зазначив Зеленський.

Президент доручив Міністерству оборони та Генеральному штабу надати звіт щодо можливості поширення цього на всі підрозділи Сил оборони та безпеки, зокрема на Національну гвардію України та прикордонну службу.

"Всі наші воїни заслуговують на однакову повагу", - резюмував він.

Що відомо про платформу "Армія+" Армія+ — це цифрова платформа, розроблена для полегшення комунікації та автоматизації різних процесів у Збройних силах України. Цей застосунок спрямований на спрощення та пришвидшення внутрішніх процедур, зокрема подання рапортів, управління службовими документами та зверненнями. Основною метою "Армія+" є зменшення бюрократії та забезпечення прозорості у військовій службі.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо ,як раніше повідомляв Главред, в Україні впроваджують прозорий механізм переведення військовослужбовців між підрозділами ЗСУ. Відповідну постанову уряд затвердив 12 листопада, повідомив президент Володимир Зеленський. Переведення здійснюватиметься за ініціативою самих військових.

Також в Україні можуть розформувати ТЦК та СП, над чим активно працюють народні депутати. За словами депутатки Юлії Яцик, на заміну цим органам можуть створити рекрутингові центри з цивільними працівниками, а співробітників ТЦК, можливо, направлять на фронт.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська наголосила, що за українським законодавством жінки можуть вступати до Сил оборони лише добровільно, тому розмови про примусову мобілізацію жінок є штучно роздутими.

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