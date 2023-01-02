Перемир'я настане на початку літа: колишній генерал НАТО здивував несподіваним прогнозом

Ганс-Лотар Домрезе не виключає, що перемир'я буде коротким.

Сторони у війні можуть піти на перемир'я, не виключив Ганс-Лотар Домрезе / Генштаб ЗСУ

До літа 2023 року сторони можуть піти на перемир'я у війні, заявив колишній генерал Бундесверу і НАТО Ганс-Лотар Домрезе.

"Я очікую перемир'я на початку літа, коли про це скажуть обидві сторони:"Тепер це більше не має сенсу". Припинення вогню настане десь у 2023 році", - цитує його Zeit.

Це може статися після того, як обидві сторони зрозуміють, що не здатні на нові просування на полі бою.

"Це буде момент для переговорів про припинення вогню" – не виключив колишній генерал.

Разом з тим він не виключає, що перемир'я буде коротким, а посередником у переговорах може стати генеральний секретар ООН Гутерреш, президент Туреччини Ердоган або прем'єр-міністр Індії Моді.

Домрезе також додав, що досягнення перемир'я можливе лише за умови, що воно буде прийнятним для обох сторін, "навіть якщо Путін насправді хотів би мати всю Україну, а Зеленський хотів би знову звільнити всю Україну".

Він уточнив, що рішенням може бути "відмова Зеленського від вимоги негайної реінтеграції таких територій, як Крим, в Україну - можна було б домовитися про перехідний період".

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Росія ще не готова до миру в Україні. Вона не готова вивести війська з українських територій. Але країна-агресор повинна піти з України, це єдиний спосіб повернути на українські території мир, підкреслили в ЄС.

У Державному департаменті США заявили, що Росія все одно не зможе виграти цю війну і закликали країну-агресора негайно вивести свої війська з України. Про це заявив заступник прес-секретаря Держдепартаменту Ведант Патель.

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