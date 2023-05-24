Перелом у війні настав: Подоляк розкрив стратегічні цілі України та РФ

Збройні Сили України наростили можливості, а цілі окупантів скотилися до спроб захопити хоч який-небудь населений пункт.

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Переломний момент у війні настав, вважає Михайло Подоляк / Колаж: Главред, фото: ОПУ, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що у повномасштабній війні, яку розв'язала країна-агресор РФ проти України, вже настав переломний момент. ЗСУ наростили можливості, а стратегічні цілі окупантів скотилися до спроб захопити хоч який-небудь населений пункт.

За словами Подоляка, зараз відбуваються два різних процеси.

"Перший: це перелом у війні з точки зору стратегічних цілей, які вони (росіяни, - ред.) можуть сьогодні ставити перед собою, і які ми можемо ставити", - сказав радник глави ОП в ефірі телемарафону.

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Подоляк підкреслив, що стратегічні цілі України залишаються незмінними - це деокупація всієї території. Для цього проводиться, накопичення ресурсу, сформована бронетанкова коаліція, вирішується логістичне питання щодо забезпечення військових снарядами важких калібрів, вирішено питання з далекобійною ракетою, хоча і не в повному обсязі й не так швидко, як хотілося б.

Що стосується стратегічної мети РФ, то зараз вона зводиться до того, щоб захопити один населений пункт.

"Хоч який-небудь, символічний. Потім вони його віддадуть, потім ми заберемо його назад. Але - хоч щось захопити", - додав Подоляк.

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що після війни між Україною та Росією не може бути жодної мирної угоди - лише юридичні документи щодо репарацій, воєнних злочинів та зони демілітаризації.

Коли закінчиться війна в Україні

Військовий експерт, офіцер Збройних сил Азербайджану Агіль Рустамзаде вважає, що війна Росії проти України завершиться у перспективі літа-початку осені або до кінця 2023-го року. Все залежатиме від поставок зброї Заходом і скорочення військового арсеналу країни-агресора. Якщо поставки збільшаться на 10-20%, а у РФ вони настільки ж скоротяться, Україна в другій половині року отримає можливість вийти на свої кордони 1991 року.

Директор соціологічної служби Український барометр Віктор Небоженко говорив, що війна в Україні може тривати до літа 2023 року. Причому, за його словами, війна закінчиться не перемогою України, а урочистим похороном Путіна.

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу секретних матеріалах розвідки США.

Дивіться інтерв'ю журналіста, письменника і публіциста Олександра Сотника, в якому він розповів, наскільки міцна вертикаль влади в Росії та що з нею буде після втрати Запоріжжя, Херсонщини та Криму:

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