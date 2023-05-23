Ніякого мирного договору між Україною і Росією не буде - Подоляк

За словами Подоляка, Росії доведеться ще багато років компенсувати втрати, які вона завдала Україні.

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Михайло Подоляк / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що після війни між Україною і Росією не може бути ніякої мирної угоди - тільки юридичні документи щодо репарацій, військових злочинів і зони демілітаризації.

"У нас з Росією не зможе бути після війни, яку вона програє, мирного договору. Це буде договір про виплати, про військові злочини, про зону демілітаризації, там будуть окремі юридичні документи, але не мирний договір з РФ", - підкреслив Подоляк в ефірі телемарафону.

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За його словами, Росії доведеться ще багато років компенсувати втрати, які вона завдала Україні.

"У момент виходу на кордони 1991 року ми скажемо, що "контрСВО" завершена. Далі чекаємо, поки російський політичний режим не зміниться, після цього готові з ними розмовляти. До цього часу вони зафіксують певні документи через посередника, що вони готові виплачувати репарації і т.д", – спрогнозував радник глави ОП.

Дивіться відео про те, чи зможе Захід посадити за стіл переговорів Зеленського і Путіна:

Переговори України з Росією

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що говорити з главою Кремля Володимиром Путіним сьогодні не можна. Зеленський нагадав, що Путін збрехав всьому світу про те, що він не буде розв'язувати війну проти України. Путін-терорист, який не тримає слова і намагається знайти "виправдання" грубим військовим діям російських окупантів.

Міністр оборони України Олексій Резніков підкреслив, що Україна в майбутньому готова вести переговори з країною-окупантом Росією виключно з позиції своїх державних інтересів. Київ готовий обговорювати репарації, контрибуції від росіян, а також рішення міжнародних судів і акт капітуляції з боку Москви.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на отримані думки чиновників з США і Євросоюзу писало, що після очікуваного контрнаступу Збройних сил України може відкритися можливість для відновлення переговорів між Україною та РФ до кінця року за участю Китаю в якості посередника.

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