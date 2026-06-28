"На знак подяки": у Києво-Печерській лаврі встановили погруддя Івану Мазепі

За словами президента, видатність Івана Мазепи заслуговує на повноцінний пам’ятник у Києві.

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У Києво-Печерській лаврі встановили бюст Івана Мазепи / колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Що сказав Зеленський:

Росія століттями паплюжила ім’я Івана Мазепи

Для майбутнього пам’ятника Мазепі є ідеальне місце в Києві

Президент України Володимир Зеленський оголосив про встановлення бюста гетьману Івану Мазепі в Києво-Печерській лаврі. Про це він сказав на заході, присвяченому 30-річчю Конституції України, у неділю, 28 червня.

"На знак подяки сьогодні ми виправляємо ще одну історичну несправедливість. Тепер тут, у Києво-Печерській лаврі, цілком справедливо стоятиме погруддя великого українця та покровителя лаври Івана Мазепи", – заявив глава держави й додав, що саме під опікою гетьмана лавра "справді розквітла". відео дня

Зеленський нагадав, що Росія століттями паплюжила ім’я Мазепи, "прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, переконуючи, що Мазепа — зрадник. Це брехня. І ця брехня зазнала поразки, назавжди".

За словами президента, масштаб особистості Івана Мазепи заслуговує на повноцінний пам’ятник у Києві.

"Я вважаю, що для нього є ідеальне місце. Воно існує з грудня 2013 року на бульварі Шевченка в Києві. Я впевнений, що там, де впав Ленін, міцно стоятиме Мазепа", – заявив Зеленський.

Іван Мазепа – головне

Іван Мазепа є однією з найсуперечливіших і водночас найвеличніших постатей в історії України. Він вирізнявся не лише політичною спритністю, а й високою освітою, художніми здібностями та вишуканими манерами, що дозволяло йому знаходити спільну мову як з європейськими монархами, так і з козацькою старшиною.

Однією з найдраматичніших історій українського минулого вважають стосунки гетьмана Івана Мазепи з його хрещеницею Мотрою Кочубей. Незважаючи на численні перекази, достовірних фактів про цей роман майже немає — відомості збереглися лише в московських джерелах, зокрема в доносі Василя Кочубея.

Протягом трьох століть Росія намагалася стерти з пам’яті українських героїв, і найяскравішим прикладом цього є гетьман Іван Мазепа — людина, якою захоплювалася вся Європа, але яку Москва перетворила на ворога №1.

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Про особу: Іван Мазепа Іван Мазепа (1639–1709) — видатний український військовий, державний і політичний діяч, гетьман Запорізького війська, який правив Лівобережною (а згодом і всій Наддніпрянській) Україною понад 20 років (з 1687 по 1709 рік). Він об’єднав під своєю булавою українські землі, активно розвивав культуру та освіту, а наприкінці життя виступив проти Московського царства заради незалежності України. У жовтні 1708 року, у розпал Північної війни, гетьман розірвав союз із Петром I і уклав військово-політичний договір зі шведським королем Карлом XII. В українській історії Мазепа шанується як національний герой, великий державний діяч і символ антиросійського опору. Портрет Івана Мазепи зображений на банкноті номіналом у 10 гривень. У російській історіографії Мазепа традиційно зображувався як "зрадник". За наказом Петра I Російська православна церква наклала на нього анафему, яка мала суто політичний характер.

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