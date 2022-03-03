Програма мінімум - гуманітарні коридори: українська делегація вирушила на переговори з РФ

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Українська делегація вирушила на переговори з РФ. Головною метою буде рішення про створення гуманітарних коридорів.

Про це повідомив один з учасників делегації Давид Арахамія. Він повідомив, що зустріч з росіянами почнеться через дві години.

"Починаємо через дві години (очевидно, о 16:00 за Києвом – ред.) програма мінімум – гуманітарні коридори. Далі - за обставинами", - написав Арахамія на своїй сторінці в Facebook.

Переговори Росії та України

28 лютого відбулися перші переговори України та Росії. Радник Голови ОП Михайло Подоляк заявив, що делегації встановили пріоритетні теми, за якими намітили низку рішень. Вони вирушили для консультацій у свої столиці.

Має відбутися другий раунд переговорів.

Представник Росії Мединський сказав, що сторони "знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції".

Подоляк підкреслив, що переговори були важкими, але Росія вже не висувала ультиматумів.