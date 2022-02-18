У Білорусі несподівано зник понтонний міст через Прип'ять біля кордонів України - CNN

Можливо РФ вже перекинула сили, які можуть бути використані для вторгнення в Україну з півночі, не виключають західні ЗМІ.
У Білорусі в районі покинутого села Вепри демонтували понтонний міст, який нещодавно був розгорнутий через річку Прип'ять за кілька кілометрів від кордону України.
Про це йдеться в повідомленні СNN, в якому наводяться відповідні супутникові знімки і дані джерел.
Зазначимо, що західна розвідка не виключала сценарій, при якому Москва може використовувати цей міст для потенційного вторгнення в Україну.
Разом з тим підкреслюється, що поки неясно, чому міст був побудований і демонтуваний. Не виключено, що тимчасова переправа через Прип'ять використовувалася виключно для спільних білорусько-російських навчань.
"Можливо, що розташовані там російські або білоруські збройні сили, які, за оцінкою західних офіційних осіб, можуть бути використані для вторгнення в Україну з півночі, вже перекинули техніку і більше не потребують його", — не виключили в СNN.
Раніше в Міністерстві оборони Великобританії опублікували карту ймовірного вторгнення Росії в Україну.
На думку британських розвідників, росіяни можуть атакувати Київ і замкнути кільце біля Дніпра.
Згідно з опублікованою схемою, Харків може виявитися окупований російськими частинами.
Оприлюднена карта не виключає удару з території Білорусі.
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