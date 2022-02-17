У РФ обіцяють повністю прибрати війська від українських кордонів: названо терміни

У РФ обіцяють повністю прибрати війська від українських кордонів / Reuters

Російські війська нібито можуть повністю відвести від українських кордонів протягом 3-4 тижнів.

З такою заявою виступив посол Росії в Ірландії Юрій Філатов в ефірі телеканалу RTE, пише Reuters.

"Я можу сказати, що, можливо, протягом трьох-чотирьох тижнів конфігурація сил в Західному регіоні Росії повернеться в своє нормальне стандартне положення", - стверджує російський дипломат.

Також Філатов додав, що Росія проводить планові навчання з білоруськими військовими, які закінчаться до 20 лютого. За його словами, ці сили відведуть і "всі зможуть переконатися в цьому наступного тижня".

Росія відводить свої війська від кордонів України?

Нагадаємо, раніше в Міноборони РФ заявили про початок повернення військових з навчань в місця постійної дислокації. Йдеться про Західний і Південний округи, що межують з Україною.

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що згідно з останнім звітом української розвідки, зібраним у середу, 16 лютого, немає жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України.

А ось представники офіційного Вашингтона говорять про те, що, незважаючи на заяви Міноборони РФ про відведення військ від кордонів України, Кремль збільшив кількість свого армійського контингенту у прикордонній зоні на 7 тисяч осіб.

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