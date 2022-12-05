Перед вторгненням жодна країна не надала Україні розвідданих про наступ РФ - Зеленський

Зеленський неодноразово намагався зателефонувати Путіну напередодні вторгнення. Український лідер хотів сказати господареві Кремля, що це буде "великою помилкою".

Зеленський хотів поговорити з Путіним перед вторгненням РФ, але диктатор не відповідав на дзвінки / колаж фото ОП, Reuters

Президент Володимир Зеленський розповів, що попри попередження партнерів про майбутнє російське вторгнення, ніхто не надавав Україні конкретних розвідувальних даних про наступ росіян, на основі яких він міг би діяти.

"Ніхто не показував нам конкретних матеріалів, що це буде з того чи іншого напрямку", - сказав глава держави Financial Times.

Зазначається також, що Зеленський неодноразово намагався зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну напередодні вторгнення 24 лютого. Український лідер хотів сказати господареві Кремля, що це буде "великою помилкою, великою трагедією", але Путін не відповідав на дзвінки.

"Ми воюємо проти божевільних людей", - сказав Зеленський про російське керівництво.

Президент вважає, що Україна повинна звільнити всі свої території від російської окупації, інакше війна відновиться пізніше. При цьому успіх контрнаступу ЗСУ залежатимк від того, скільки новітнього озброєння готові надати їй союзники і, передусім, США.

Як повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон вважає за необхідне збереження діалогу з Путіним. Також він додав, що Заходу слід продовжувати підтримувати Україну. Ставка Путіна на втому світу від війни і санкцій проти Росії не повинна спрацювати.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не має наміру вести переговори з Росією. Москва має намір використовувати переговорний процес, щоб отримати паузу в бойових діях і підготуватися до нового наступу. Тому українська держава продовжує звільняти свої території військовим шляхом.

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