У салоні була пляшка від алкоголю: в Одесі авто на "зебрі" збило брата і сестру, дівчинка загинула

Після аварії водій не зупинився, щоби надати допомогу постраждалим. Він просто втік з місця ДТП. Його досі розшукують.
Смертельна аварія сталася на Адміральському проспекті в Одесі. Авто збило на пішохідному переході брата і сестру - 15-річна дівчинка загинула на місці. Водій з місця ДТП зник.
В поліції Одеської області опублікували відео, на якому видно, як водій легковика на величезній швидкості маневрує між іншими автомобілями.
Згодом водій не впорався з керуванням, не встиг загальмувати і збив на пішохідному переході брата із сестрою. Удар був такої сили, що 15-річна школярка загинула на місці. Її 21-річного брата з переломом ноги забрала швидка в лікарню.
Після аварії водій не зупинився, щоби надати допомогу постраждалим. Він просто втік з місця ДТП.
Поліція одразу ж ввела операцію Перехоплення. Авто копи виявили, а от самого водія досі шукають. Кажуть, у салоні побачили пляшку від алкоголю.
Як повідомляв Главред, 3 листопада під Вінницею автомобіль Ford Fusion збив 13-річного велосипедиста. Хлопчик помер на місці аварії. 60-річний водій був тверезий, тепер слідчі з'ясовують, з якою швидкістю він рухався.
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