Пенсії в Україні підвищать 12 разів: у Мінсоцполітики розповіли кому і коли

Міністр соціальної політики повідомила подробиці / УНІАН

У 2022 році в Україні заплановано 12 етапів підвищення пенсій для різних категорій. Вже на початку року середня пенсія складе 4000 гривень.

У січні будуть зроблені перерахунки для ліквідаторів ЧАЕС з інвалідністю. Продовжиться підвищення пенсій для 65-річних у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати, розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю The Page.

Жінкам, які народилися в 1962 році, наступного року почнуть нараховуватися пенсії після досягнення ними нового пенсійного віку.

"Ми помітили, що їх пенсії могли виявитися менше тих, які нараховувалися в минулому році. Тому ввели підвищувальний коефіцієнт 9%", - зазначила міністр.

читайте такожГрудневе підвищення пенсій: хто отримає не менше 2,6 тисячі гривеньЛазебна також повідомила, що далі буде індексація пенсій з 1 березня, а в жовтні є плани вийти на нову мінімальну пенсійну гарантію. Пенсіонер старше 70 років, який має стаж 35 років (чоловік) або 30 (жінка), отримуватиме не менше 3 000 грн.

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"Ми розраховуємо, що на 1 січня 2022 року середній розмір пенсій в Україні буде 4 000 грн", - зазначила Лазебна.

Пенсія в Україні: хто може вийти "на вислугу" раніше

На пенсію в Україні піти раніше покладеного за законом віку-60 років для жінок і 65 - для чоловіків – можуть лише люди певних професій.

Зокрема, в 50 років на пенсію можуть вийти:

жінки, які народили п'ятьох або більше дітей, а потім виховали їх як мінімум до шестирічного віку;

матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку (до числа осіб з інвалідністю з дитинства відносяться також діти з інвалідністю віком до 16 років).



