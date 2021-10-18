Яким українцям належить пенсія в 55, 50 і 45 років: повний перелік / УНІАН

На пенсію в Україні піти раніше покладеного за законом віку - 60 років для жінок і 65 для чоловіків - можуть лише люди певних професій. Мова про це йде в статті 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Зокрема, в 50 років на пенсію можуть вийти:

жінки, які народили п'ятьох або більше дітей, а потім виховали їх як мінімум до шестирічного віку;

матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку (до числа осіб з інвалідністю з дитинства відносяться також діти з інвалідністю віком до 16 років).

При цьому для людей з названих вище категорій потрібно мати не менше 15 років страхового стажу - для того, щоб з 50 років отримувати довічну пенсію.

Відзначимо, що якщо вихованням п'ятьох або більше дітей, або дитини з інвалідністю займався батько, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років і при наявності страхового стажу не менше 20 років.

У постанові Кабміну № 461 перераховуються й інші категорії жінок-пільговиць. Дані працівниці, які задіяні на гірничих виробництвах, видобутку газу, рудної та хімічної промисловості, металургії.

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Ще одна категорія жінок, які можуть вийти достроково на пенсію − працівниці сфери культури. Наприклад, стаж танцівниці балету - 20 років. Кар'єру вони починають рано, тому вже до 40 років можуть отримувати пенсію.

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Нагадаємо, з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії отримали працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до Квітня 2019 року.

Як повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.