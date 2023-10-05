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Партизани пробралися на секретні позиції окупантів у Феодосії

Анна Ярославська
5 жовтня 2023, 12:28 оновлено 5 жовтня, 12:32
Російські загарбники активно проводять роботи з риття окопів і розміщення так званих "зубів дракона".
Так виглядають оборонні траншеї окупантів РФ у Феодосії
Так виглядають оборонні траншеї окупантів РФ у Феодосії / Колаж: Главред, фото: скріншот

Партизани у Криму пробралися на оборонні рубежі біля Феодосії, які будують російські окупанти. Вони знайшли секретні позиції та вогневі точки. Відповідне відео було опубліковано у Telegram-каналі Атеш.

"Агенти проникли на фортифікаційні споруди окупантів, розташовані в безпосередній близькості від селища Приморський неподалік Феодосії", - йдеться у повідомленні.

За словами партизанів, окупанти активно проводять роботи з риття окопів і розміщення так званих "зубів дракона".

відео дня

"Також були виявлені та зафіксовані секретні позиції та вогневі точки, які будуть використовуватися окупантами під час звільнення Криму", - додають вони.

Дивіться відео - Як виглядають оборонні траншеї окупантів РФ у Феодосії:

скріншот

Нагадаємо, що раніше військово-морський експерт, оглядач Defence Express, капітан 1-го рангу у відставці Володимир Заблоцький оцінив, чи можна звільнити Крим без F-16 і ATACMS. За словами Заблоцького, така "операція можлива, але це буде дуже складним завданням і з жертвами". Ситуація складається таким чином, що ЗСУ не можуть не наступати.

Дипломат Володимир Огризко вважає, що втрата Криму буде фатальною поразкою для Путіна. Експерт повідомив, що провал на півдні та ситуація, яка досі зберігається на сході, означають військову поразку РФ, а Крим для Путіна має сакральне значення.

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