Партія 'Єдина Росія' активізувала набір до власної ПВК: що пропонують росіянам

Партія "Єдина Росія" активізувала набір до своєї приватної армії, відомої як ПВК "Еспаньола". Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Як йдеться у повідомленні ГУР, ця терористична група раніше була частиною так званого батальйону "Восток" в якості добровільного підрозділу російських футбольних фанатів.
"З 2023 року "еспаньолу" у своє розпорядження отримали партійці путіна ― терористичний підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії, і на гроші з "єдіной россії" розпочався й триває активний рекрутинг", - зазначають розвідники.
За даними військової розвідки, "ЧВК Еспаньола" набирає у свої ряди так званих футбольних "ультрас", російських радикалів різних спрямувань, включаючи прихильників нацистської ідеології, а також звичайних громадян із бідних регіонів Росії та тимчасово окупованих територій України. Останніх використовують для активного участі у бойових діях з метою надання статусу "бойового підрозділу"."
"У пунктах рекрутингу до "еспаньйоли", які діють на окупованих українських територіях, добровольцям за безпосередню участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт ― мінімум на пів року", - йдеться у повідомленні ГУР.
У відомстві додали, що охочим воювати в Україні обіцяють "страхові виплати":
- 1 млн рублів ― легке поранення;
- 2 млн рублів ― поранення середньої тяжкості;
- 3 млн рублів ― важке поранення;
- 5 млн рублів ― смерть.
Однак фінансовий стимул лише прикриває справжні мотиви. Як вказують у Головному управлінні розвідки для більшості новобранців перший бій є кінцем подорожі. Російські військові не евакуюють з поля бою загиблих та важко поранених, вони офіційно оголошують їх "зниклими безвісти", щоб уникнути виплати компенсацій родичам загиблих.
Війна Росії проти України - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, співдиректор з програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник зазначив, що Україна не має обмежень щодо використання своєї зброї по території Росії.
Як йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великобританії, останні атаки Росії по території України свідчать про те, що російське командування змінило свій підхід до проведення дальніх ударів.
У Маріуполі учасники руху Спротиву знищили 17 російських військових, використовуючи отруйну речовину, яку додали до алкоголю.
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