Партія 'Єдина Росія' активізувала набір до власної ПВК: що пропонують росіянам

За даними військової розвідки, пропутінська партія "Єдина Росія" активізувала рекрутинг для участі у війні проти України.

https://glavred.net/ukraine/partiya-edinaya-rossiya-aktivizirovala-nabor-v-sobstvennuyu-chvk-chto-predlagayut-rossiyanam-10530317.html Посилання скопійоване

Партія "Єдина Росія" активізувала набір до власної ПВК / Колаж Главред, фото: УНІАН

Партія "Єдина Росія" активізувала набір до своєї приватної армії, відомої як ПВК "Еспаньола". Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як йдеться у повідомленні ГУР, ця терористична група раніше була частиною так званого батальйону "Восток" в якості добровільного підрозділу російських футбольних фанатів.

"З 2023 року "еспаньолу" у своє розпорядження отримали партійці путіна ― терористичний підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії, і на гроші з "єдіной россії" розпочався й триває активний рекрутинг", - зазначають розвідники.

відео дня

За даними військової розвідки, "ЧВК Еспаньола" набирає у свої ряди так званих футбольних "ультрас", російських радикалів різних спрямувань, включаючи прихильників нацистської ідеології, а також звичайних громадян із бідних регіонів Росії та тимчасово окупованих територій України. Останніх використовують для активного участі у бойових діях з метою надання статусу "бойового підрозділу"."

"У пунктах рекрутингу до "еспаньйоли", які діють на окупованих українських територіях, добровольцям за безпосередню участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт ― мінімум на пів року", - йдеться у повідомленні ГУР.

У відомстві додали, що охочим воювати в Україні обіцяють "страхові виплати":

1 млн рублів ― легке поранення;

2 млн рублів ― поранення середньої тяжкості;

3 млн рублів ― важке поранення;

5 млн рублів ― смерть.

Однак фінансовий стимул лише прикриває справжні мотиви. Як вказують у Головному управлінні розвідки для більшості новобранців перший бій є кінцем подорожі. Російські військові не евакуюють з поля бою загиблих та важко поранених, вони офіційно оголошують їх "зниклими безвісти", щоб уникнути виплати компенсацій родичам загиблих.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, співдиректор з програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник зазначив, що Україна не має обмежень щодо використання своєї зброї по території Росії.

Як йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великобританії, останні атаки Росії по території України свідчать про те, що російське командування змінило свій підхід до проведення дальніх ударів.

У Маріуполі учасники руху Спротиву знищили 17 російських військових, використовуючи отруйну речовину, яку додали до алкоголю.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.