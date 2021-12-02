Парламент продовжив закон про особливий статус Донбасу

Донбас ще рік пробуде в "особливому" статусі / Фото Reters

Верховна рада України ще на рік продовжила закон про так званий особливий статус окупованого Донбасу. "За" це рішення в четвер, 2 грудня, проголосувало 317 нардепів.

У тексті законопроекту пропонується в статті 1 Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" цифру "2021" замінити цифрою "2022".

У пояснювальній записці йдеться, що мета такого рішення - "створити додаткові тимчасові можливості для реалізації законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах ОРДЛО на основі принципів і норм міжнародного права та Статуту ООН".

Що таке закон про особливий статус

Таким чином Україна гарантує "недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб - учасників подій на території Донецької та Луганської областей". А також гарантує вільне використання, вивчення і підтримку російської мови в суспільному і приватному житті.

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Тим часом органи місцевого в ОРДЛО зобов'язані сприяти використанню російської мови в сфері освіти, ЗМІ, судочинстві, економічної та соціальної діяльності і так далі.

Тим часом, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що однією з вимог нормандської зустрічі щодо Донбасу є закріплення особливого статусу в Конституції України.

Нагадаємо, сьогодні Рада прийняла гобюджет на 2022 рік. За документ проголосували 268 народних депутатів. У порівнянні з першим читанням доходи витрати зросли на 55 мільярдів гривень. Зростання реального ВВП очікується на рівні 3,8%. Курс долара 28,6-28,7 гривень за одну одиницю американської валюти. З 1 жовтня мінімальна зарплата зросте до 6 700 гривень.

Також раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Сторони обговорили методи стримування Росії і визначили головні з них на випадок надзвичайної ситуації, тобто, чергової хвилі агресії.

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