Ударом у відповідь будуть санкції: Кулеба обговорив з Боррелем протидії вторгненню Росії в Україну

Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель обговорили вторгнення Росії / соцмережі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

Сторони обговорили методи стримування Росії і визначили головні з них на випадок надзвичайної ситуації, тобто, чергової хвилі агресії.

"Радий зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Ми обговорили потребу стримування Росії - зокрема прискорення роботи над економічними обмеженнями, які будуть здатні завдати удару по російській економіці, якщо РФ вирішить почати нову хвилю агресії проти України", - написав Кулеба в Twitter.

Таким чином, головним акцентом у протистоянні російській агресії в Україні, у разі нападу, буде економічна політика-обмеження у сфері різних галузей економіки. Такого роду санкції, на думку політиків, допоможуть завдати удару по економіці РФ.

читайте такожУ МЗС України назвали точну цифру російських військових на кордоні з УкраїноюНагадаємо, напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував вимогу президента країни-агресора Росії Володимира Путіна про надання юридичних доказів того, що Україна не увійде до Альянсу.

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Столтенберг різко і негативно відповів на цю заяву і сказав, що Росія "не має права вето" щодо майбутнього членства України в НАТО. А також заявив, що ніхто не має права контролювати своїх сусідів, встановлюючи "сфери впливу".

Також раніше глава розвідувальної служби МЗС Великобританії (MI6) Річард Мур зробив скандальну заяву. За його словами, Росія є гострою загрозою, а президент країни-агресора Володимир Путін не визнає право України бути незалежною державою.

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