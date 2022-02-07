В Україні 40% вершкового масла - фальшивка: як відрізнити підробку

Перевірка якості вершкового масла проводилася в популярних столичних супермаркетах і на ринках.
У супермаркетах Києва до 40% вершкового масла, щ знаходиться на прилавках, є підробленою продукцією.
Про це заявив виконавчий директор ГО Союз споживачів України Максим Несміянов, посилаючись на результати перевірки.
Перевірка якості вершкового масла проводилася в популярних столичних супермаркетах і на ринках, повідомив фахівець.
Експерт уточнив, що за результатами аналізів 40% з відібраних зразків масла насправді є маргарином.
Не пройшло перевірку масло вершкове:
- Гомель-продукт (83,5% жирності);
- Білоруське (82,5%);
- Селянське (72,5%);
- Екстра (83%).
Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр.
Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання.
читайте такожВ Україні злетіли ціни на продукти: хліб і гречка стали "золотими"
Читайте ще:
- Світові ціни на цукор, рослинні олії та зернові побили рекорд десятиліття
- Ціни на олію злетять: експерти пояснили, як наживаються на українцях
- В Україні виявили тонни фальшивого масла: як відрізнити підробку