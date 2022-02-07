В Україні 40% вершкового масла - фальшивка: як відрізнити підробку

Українців попередили про фальсифікат масла / pixabay

У супермаркетах Києва до 40% вершкового масла, щ знаходиться на прилавках, є підробленою продукцією.

Про це заявив виконавчий директор ГО Союз споживачів України Максим Несміянов, посилаючись на результати перевірки.

Перевірка якості вершкового масла проводилася в популярних столичних супермаркетах і на ринках, повідомив фахівець.

Експерт уточнив, що за результатами аналізів 40% з відібраних зразків масла насправді є маргарином.

Не пройшло перевірку масло вершкове:

Гомель-продукт (83,5% жирності);

Білоруське (82,5%);

Селянське (72,5%);

Екстра (83%).

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Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр.

Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання.

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