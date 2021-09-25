Під час карантину зарплати вчителям не урізатимуть - Шкарлет

Сергій Шкарлет заявив, що під час карантину зарплати вчителям не урізатимуть / УНІАН

В Україні вчителям під час карантину не урізатимуть заробітну плату, заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Чомусь педагоги побоюються зменшення або урізання. Тому хочу наголосити ще раз: вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена під час дистанційного викладання", - йдеться у заяві Шкарлета на Facebook-сторінці Міністерства освіти і науки України.

Міністр також звернув увагу на те, що питання виплати заробітних плат унормовано в Кодексі законів про працю та галузевій угоді між МОН та Профспілкою працівників освіти і науки.

Зазначимо, в умовах "жовтого" та "червоного" рівнів епіднебезпеки дитячі садки, спеціальні заклади загальної середньої освіти та 1-4 класи загальноосвітніх шкіл продовжать працювати в очному форматі з дотриманням санітарних норм.

"Маленькі діти повинні бути максимально залучені до освітнього процесу, для цього їм треба займатися з викладачами офлайн, тобто відвідувати навчальний заклад. Ми пом'якшуємо вимоги до карантину і дозволяємо дитячим садкам і початковій школі працювати незалежно від рівня епіднебезпеки. Водночас ми закликаємо викладачів зробити усвідомлений вибір і вакцинуватися від COVID-19. Адже якщо в закладі почнеться спалах - заклад буде закрито", — пояснив Шкарлет.

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Читайте такжеШколи в Україні закриють, а вчителі принесуть довідки від COVID-19: МОЗ оголосило умови щодо навчанняНагадаємо, з 23 вересня Державна комісія ТЕБ і НС ухвалила рішення відправити всю Україну до "жовтої" зони карантину. Проте школи можуть закритися, навіть якщо там 80% співробітників будуть вакциновані від COVID-19.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав причини, за якими це може статися. "Якщо є інфікована дитина - клас йде на самоізоляцію. Якщо понад 50% класів також пішли на самоізоляцію - школа йде на самоізоляцію. Навіть якщо будуть вакциновані педагоги", - розповів Ляшко.