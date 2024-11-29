Відставка глави ГУР: Буданов вперше відреагував на чутки про звільнення

Буданов підкреслив, що в умовах війни перед ГУР стоять важливі завдання, а загрози з боку Росії залишаються реальними.

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Буданов відреагував на чутки про відставку / Колаж: Главред, фото: тг-канал Буданова

Коротко:

Буданов прокоментував чутки про звільнення

Пропаганда РФ намагається дестабілізувати країну "інформаційними вкидами"

Вже декілька тижнів українськими ЗМІ "гуляють" повідомлення про те, що президент Володимир Зеленський розглядає варіант зміни очільника ГУР.

Однак керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов запевнив, що підтримує нормальні робочі відносини з очільникрм держави.

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У коментарі ВВС він назвав чутки про своє можливе звільнення "черговим вкидом", спрямованим на дестабілізацію.

Кар'єра Кирила Буданова в ГУР

Кирило Буданов очолює розвідку з серпня 2020 року. Це одна з найдовших каденцій серед керівників силових структур в Україні.

Однак упродовж цього року ЗМІ неодноразово повідомляли, що Володимир Зеленський може ухвалити рішення про його звільнення. Президент публічно спростовував ці заяви.

Чутки про заміну очільника української розвідки

На цьому тижні видання NV повідомило, що в Офісі президента розглядають кадрове питання щодо звільнення Буданова. Як зазначають джерела, ініціатором такого рішення нібито є керівник ОП Андрій Єрмак.

"Спроби звільнити Буданова можуть активізуватися у грудні. Найбільше цей процес лобіюють, за словами співрозмовника редакції, керівник ОП Андрій Єрмак та заступник голови СБУ Олександр Поклад. Саме останнього хочуть призначити на посаду очільника ГУР, додав представник сектору безпеки та оборони", - написало видання.

Як аргумент щодо звільнення джерела видання твердять, що нібито низка заяв Буданова могли нашкодити Україні.

Чи відправлять Буданова у відставку?

Відповідаючи на питання про свої стосунки з Офісом президента, Кирило Буданов зазначив, що співпраця відбувається у "звичайному робочому форматі", а ситуація доповідається главі держави майже щодня.

"Черговий вкид, вже далеко не перший", - так Буданов прокоментував ВВС Україна цю інформацію.

Він також додав, що в умовах війни ГУР виконує багато завдань, а загрози з боку Росії залишаються потенційно реальними.

"На жаль, ці наративи в певний момент поширили в українському інформаційному просторі, багато тиражувала російська пропаганда. Але в цьому немає нічого дивного – вкидання чуток та дезінформації - це те, що роблять і для дестабілізації країни, і для дестабілізації команди", - вважає Буданов.

Цікаво, що схожі заяви про звільнення раніше спростовували й у СБУ, називаючи їх "інформаційними вкидами". Як йдеться в повідомленні, такі чутки розпускаються, щоб створити штучну напругу між військовим керівництвом нашої держави.

Звільнення Буданова - останні новини

Нагадаємо, що видання NV з посиланням на джерело у секторі безпеки та оборони України раніше повідомило, що Буданова можуть звільнити з посади керівника ГУР. Як аргумент використовується те, що деякі кроки та заяви Буданова нібито могли нашкодити Україні.

Варто зазначити, що ймовірну відставку керівника ГУР Буданова коментував і президент Володимир Зеленський. Він оголосив своє кінцеве рішення та визнав, що така інформація ходила.

Своєю чергою ГУР попереджає про підготовку мітингів-провокацій у великих містах України. Вони також можуть бути спрямовані на дискредитацію української влади та військового керівництва.

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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