Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Відставка глави ГУР: Буданов вперше відреагував на чутки про звільнення

Даяна Швець
29 листопада 2024, 12:11
408
Буданов підкреслив, що в умовах війни перед ГУР стоять важливі завдання, а загрози з боку Росії залишаються реальними.
Буданов
Буданов відреагував на чутки про відставку / Колаж: Главред, фото: тг-канал Буданова

Коротко:

  • Буданов прокоментував чутки про звільнення
  • Пропаганда РФ намагається дестабілізувати країну "інформаційними вкидами"

Вже декілька тижнів українськими ЗМІ "гуляють" повідомлення про те, що президент Володимир Зеленський розглядає варіант зміни очільника ГУР.

Однак керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов запевнив, що підтримує нормальні робочі відносини з очільникрм держави.

відео дня

У коментарі ВВС він назвав чутки про своє можливе звільнення "черговим вкидом", спрямованим на дестабілізацію.

Кар'єра Кирила Буданова в ГУР

Кирило Буданов очолює розвідку з серпня 2020 року. Це одна з найдовших каденцій серед керівників силових структур в Україні.

Однак упродовж цього року ЗМІ неодноразово повідомляли, що Володимир Зеленський може ухвалити рішення про його звільнення. Президент публічно спростовував ці заяви.

Чутки про заміну очільника української розвідки

На цьому тижні видання NV повідомило, що в Офісі президента розглядають кадрове питання щодо звільнення Буданова. Як зазначають джерела, ініціатором такого рішення нібито є керівник ОП Андрій Єрмак.

"Спроби звільнити Буданова можуть активізуватися у грудні. Найбільше цей процес лобіюють, за словами співрозмовника редакції, керівник ОП Андрій Єрмак та заступник голови СБУ Олександр Поклад. Саме останнього хочуть призначити на посаду очільника ГУР, додав представник сектору безпеки та оборони", - написало видання.

Як аргумент щодо звільнення джерела видання твердять, що нібито низка заяв Буданова могли нашкодити Україні.

Чи відправлять Буданова у відставку?

Відповідаючи на питання про свої стосунки з Офісом президента, Кирило Буданов зазначив, що співпраця відбувається у "звичайному робочому форматі", а ситуація доповідається главі держави майже щодня.

"Черговий вкид, вже далеко не перший", - так Буданов прокоментував ВВС Україна цю інформацію.

Він також додав, що в умовах війни ГУР виконує багато завдань, а загрози з боку Росії залишаються потенційно реальними.

"На жаль, ці наративи в певний момент поширили в українському інформаційному просторі, багато тиражувала російська пропаганда. Але в цьому немає нічого дивного – вкидання чуток та дезінформації - це те, що роблять і для дестабілізації країни, і для дестабілізації команди", - вважає Буданов.

Цікаво, що схожі заяви про звільнення раніше спростовували й у СБУ, називаючи їх "інформаційними вкидами". Як йдеться в повідомленні, такі чутки розпускаються, щоб створити штучну напругу між військовим керівництвом нашої держави.

Звільнення Буданова - останні новини

Нагадаємо, що видання NV з посиланням на джерело у секторі безпеки та оборони України раніше повідомило, що Буданова можуть звільнити з посади керівника ГУР. Як аргумент використовується те, що деякі кроки та заяви Буданова нібито могли нашкодити Україні.

Варто зазначити, що ймовірну відставку керівника ГУР Буданова коментував і президент Володимир Зеленський. Він оголосив своє кінцеве рішення та визнав, що така інформація ходила.

Своєю чергою ГУР попереджає про підготовку мітингів-провокацій у великих містах України. Вони також можуть бути спрямовані на дискредитацію української влади та військового керівництва.

Інші політичні новини:

Хто такий Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

відставка Володимир Зеленський ГУР новини України Кирило Буданов
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Після розмови з Путіним: Шольц зателефонував Зеленському – про що вони говорили

Після розмови з Путіним: Шольц зателефонував Зеленському – про що вони говорили

13:24Україна
Крим здригається від масштабних вибухів: "прилетіло" по дуже цінному - ЦПД

Крим здригається від масштабних вибухів: "прилетіло" по дуже цінному - ЦПД

13:13Україна
"Хитрий Путін чекав три роки": у чому суть мирного плану спецпосланця Трампа

"Хитрий Путін чекав три роки": у чому суть мирного плану спецпосланця Трампа

12:50Світ
Реклама

Популярне

Більше
Одне обличчя з мамою: син Фріске здійснив рідкісний вихід у світ

Одне обличчя з мамою: син Фріске здійснив рідкісний вихід у світ

Використовували одиниці: для чого потрібна секретна кнопка в пральній машині

Використовували одиниці: для чого потрібна секретна кнопка в пральній машині

Де знаходиться генеральське сало: хитрий спосіб вибрати стовідсотковий делікатес

Де знаходиться генеральське сало: хитрий спосіб вибрати стовідсотковий делікатес

На скільки годин вимикатимуть світло взимку: українцям дали прогноз

На скільки годин вимикатимуть світло взимку: українцям дали прогноз

Гороскоп на завтра 30 листопада: Овнам - дивовижні речі, Водоліям - велика удача

Гороскоп на завтра 30 листопада: Овнам - дивовижні речі, Водоліям - велика удача

Останні новини

13:24

Після розмови з Путіним: Шольц зателефонував Зеленському – про що вони говорили

13:23

"Стане підтримкою": Джамала та Дмитро Монатік презентували проникливу пісню "КЛИЧУ"Відео

13:22

Кремль пішов на ризик: армія РФ може "закінчитись" за лічені місяці - Дикий

12:54

Треба знайти заховану жабу за 7 секунд: загадка для найкмітливіших

12:53

За тиждень ціна "підскочила" на 35%: в Україні "різко" дорожчає популярний овоч

Крим здригається від масштабних вибухів: "прилетіло" по дуже цінному - ЦПДКрим здригається від масштабних вибухів: "прилетіло" по дуже цінному - ЦПД
12:50

"Хитрий Путін чекав три роки": у чому суть мирного плану спецпосланця Трампа

12:30

Трамп хоче переговорів з КНДР: США потрібно закінчити війну в Україні - ЗМІ

12:29

Чому над Тибетом відмовляється літати авіація: відповідь здивує багатьох

12:22

"Інший рівень стосунків": Катерина Тишкевич зробила публічне зізнання чоловікові

Реклама
12:11

Відставка глави ГУР: Буданов вперше відреагував на чутки про звільнення

12:06

В порту Туапсе лунали вибухи: можливе ураження десантного корабля РФ

11:53

"Там стільки всього": Володимир Дантес розповів про знайомство з Віктором Ющенком

11:28

Уразили нафтобазу і знищили РЛС: українські військові потужно вдарили по окупантах – деталіВідео

11:20

Годин зі світлом стане більше: коли українцям чекати покращення ситуації

11:06

Чому графіки відключення світла змінюють по кілька разів на добу: енергетики пояснили

10:53

Відмовляються йти в бій: армія РФ масово дезертирує на одній з ключових ділянок

10:52

Китайський гороскоп на завтра 30 листопада: Кроликам - проблеми вдома, Мавпам - поганий стан

10:26

Розвідники знищили ворожий РЛС "Зоопарк" вартістю мільярд гривеньВідео

10:22

"Ще один трофей": зрадниця Анна Asti похвалилася нагородою в РФ

10:21

Сніг і мороз -7 градусів: у яких областях України у вихідні буде найхолодніше

Реклама
10:17

Коли податковий закон набуде чинності: українцям назвали остаточну дату

10:09

Зігрійтеся та зали шайтеся енергійними цієї зими з портативною енергостанцією BLUETTI AC70Відео новини компанії

09:49

Змія точно оцінить: дивовижні курячі рулетики, з якими впорається коженВідео

09:39

РФ випустила по Україні 132 "Шахеда": скільки з них збила ППО

09:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 листопада (оновлюється)

09:31

Атаки російських дронів: Світан пояснив, чи є в Україні безпечні міста

09:24

Карта Deep State онлайн за 29 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:44

"Головне, що така опція можлива": експерт сказав, чи відправить НАТО свої війська в Україну

08:26

РФ накопичила тисячу ракет: Світан сказав, на скільки атак їх вистачить

08:12

"Хоча б усі забули": колишня дружина Остапчука публічно висміяла свого екса

08:10

"Хід конем": що сталося на тлі перемир'я Хезболли та ІзраїлюПогляд

07:37

Байден відреагував на ракетний удар РФ по Україні: що сказав президент США

06:44

"Два резервуари горять, а то й чотири": на Ростовщині після атаки дронів палає нафтобазаВідео

06:10

Коротка аналітика по "плану Келлога"Погляд

05:48

Гороскоп на завтра 30 листопада: Овнам - дивовижні речі, Водоліям - велика удача

05:23

Загадка для справжніх детективів: потрібно за 5 секунд знайти півня на картинці

05:00

Яке сьогодні свято 29 листопада 2024 року: як не втратити успіх та здоров'я у цей день

04:32

Що категорично не можна робити на Різдво: заборони та прикмети

04:00

Що можна подарувати батькам на Новий рік 2025: 10 практичних та оригінальних варіантів

03:26

Нестандартна головоломка: потрібно знайти чотирьох тварин в осінньому листі

Реклама
03:02

Спричиняють найбільше проблем: кінолог назвав 2 "найгірші" породи собакВідео

02:30

До захоплення дуже далеко: Донецька область не по зубах РФ – думка

02:00

Що означають жовті квадрати на дорозі: спантеличують багатьох водіїв

01:25

РФ націлилась на ключовий населений пункт: перед ЗСУ стоїть важливе завдання

28 листопада, четвер
23:50

"Не думаю, що це мудро": генсек НАТО зробив заяву про введення військ в Україну

23:43

У Києві пролунали вибухи: уламки БпЛА влучили у поліклініку, є постраждалийФото

23:04

Не з 1 грудня: коли в Україні набуде чинності закон про підвищення податків

22:58

"Не кілька днів": скільки часу потрібно на стабілізацію енергосистеми - прогноз

22:37

Грузія відмовилась від вступу в ЄС до 2028 року: Тбілісі охопили масові протестиВідео

22:36

Мобілізація 18-річних: боєць ЗСУ роз'яснив, чому не слід поспішати

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти