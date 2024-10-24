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ГУР попереджає про підготовку мітингів-провокацій у великих містах України

Юлія Закрепа
24 жовтня 2024, 15:39
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У великих містах України готуються "мітинги" спрямовані на дискредитацію української влади та військового керівництва.
ГУР попереджає про підготовку мітингів-провокацій у великих містах України
ГУР попереджає про мітинги по Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявили про те, що в Україні готуються "мітинги" проти військово-політичного керівництва України.

У ГУР повідомили, що анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на "мітинги", спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема - спецслужб.

"Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити "картинку" із метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України. Відповідні проплачені збіговиська хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах", - йдеться у повідомленні розвідки України.

відео дня

Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах.

Спецоперації ГУР - останні новини

Нагадаємо, що бійці ГУР знищили полк росіян і зачистили 400 га лісу на Харківщині. Підрозділи активних дій ГУР МО України "Артан", "Kraken" та Міжнародний легіон здійснили комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці.

Стало відомо, який вигляд має секретна зброя ГУР. Видання CNN вперше показало дрон "Лютий", яким бійці Головного управління розвідки атакують військові цілі глибоко всередині території Росії. Безпілотник АН-196 "Лютий" має 4 метри в довжину і розмах крил 7 метрів.

ГУР заявило про знищення військово-транспортного літака в РФ. У ніч з 12 на 13 жовтня у Росії знищено військово-транспортний літак Ту-134. Він згорів на російському військовому аеродромі "Оренбург-2". Цей тип радянських літаків використовується, зокрема, для транспортування керівного складу Міноборони Росії.

Успішні операції ГУР

На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції.

У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти.

8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

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