Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Буданова можуть звільнити з посади керівника ГУР: кого готують на його місце - NV

Ангеліна Підвисоцька
26 листопада 2024, 00:34
106
Видання заявляє, що деякі рішення Буданова могли нашкодити Україні.
буданов
Буданова можуть звільнити з посади керівника ГУР / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова можуть звільнити з посади. Про це повідомляє NV з посиланням на джерело у секторі безпеки та оборони України.

Повідомляється, що крісло Буданова може зайняти "більш лояльна до влади персона". Спроби звільнити Буданова можуть активізуватись у грудні. При цьому на посадку керівника ГУР можуть розглядати заступника голови СБУ Олександр Поклад.

Джерело зазначає, що деякі кроки та заяви Буданова нібито могли нашкодити Україні. Серед них спецоперація в Африці та заяви про "каву в Криму".

відео дня

"Є об'єктивна реальність і об'єктивні неправильні рішення. Чи треба, щоб настала відповідальність за це? Президент вирішить", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі СБУ спростовують цю інформацію та називають її "вкидом РФ".

"Такі інформаційні вкиди російських спецслужб є повністю безпідставними і використовуються ворогом виключно для досягнення власних цілей. Чутки про блокування якихось підрозділів ГУР чи інших складових Сил оборони є одним із елементів ворожої стратегії. Зокрема, і для того, щоб створити штучну напругу між військовим керівництвом нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Голова ГУР Кирило Буданов - останні новини

Нещодавно очільник ГУР пояснив, коли війська КНДР почнуть воювати проти України і де. За його словами, Росія готує для участі в бойових діях проти України близько 11 тисяч військових із Північної Кореї.

Також стало відомо, що Буданов був на ключовому етапі операції у Вовчанську. Зазначається, що ця операція дозволяє говорити про перспективи звільнення півночі Харківщини, адже агрегатний завод був важливою опорною точкою.

Окрім цього, Буданов не злякався відвідати позиції ГУР. Разом з командирами підрозділів лідер ГУР здійснив планування подальших операцій, які допоможуть покращити позиції та розвинути попередній успіх.

Інші цікаві новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

відставка Кирило Буданов
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Це політичне самогубство": експерт розповів, чи вдарить Путін ядеркою по Україні

"Це політичне самогубство": експерт розповів, чи вдарить Путін ядеркою по Україні

02:14Україна
В США не бачать жодних ознак присутності військ КНДР в Україні - Пентагон

В США не бачать жодних ознак присутності військ КНДР в Україні - Пентагон

02:01Україна
Атака дронів по Україні: в деяких областях пролунали вибухи - що відомо

Атака дронів по Україні: в деяких областях пролунали вибухи - що відомо

00:35Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 26 листопада: Скорпіонам - великий успіх, Левам - виснажливий день

Гороскоп на завтра 26 листопада: Скорпіонам - великий успіх, Левам - виснажливий день

Вдарять сильні морози: синоптик назвала дату серйозного похолодання

Вдарять сильні морози: синоптик назвала дату серйозного похолодання

"Я залишив усе і пішов": путініст Йосип Пригожин розповів про розлучення - деталі

"Я залишив усе і пішов": путініст Йосип Пригожин розповів про розлучення - деталі

Українцям на Укрпошті виплатять по 1000 гривень: коли та хто може отримати гроші

Українцям на Укрпошті виплатять по 1000 гривень: коли та хто може отримати гроші

"Учасниця громади": зрадниця Оксана Марченко показала, який зараз вигляд має

"Учасниця громади": зрадниця Оксана Марченко показала, який зараз вигляд має

Останні новини

02:14

"Це політичне самогубство": експерт розповів, чи вдарить Путін ядеркою по Україні

02:01

В США не бачать жодних ознак присутності військ КНДР в Україні - Пентагон

01:40

Лише справжній детектив знайде три відмінності: на пошук є лише 23 секунди

00:35

Атака дронів по Україні: в деяких областях пролунали вибухи - що відомо

00:34

Буданова можуть звільнити з посади керівника ГУР: кого готують на його місце - NV

Путін піде ва-банк, коли буде загнаний у кут: Лакійчук - про загрозу ядерного удару РФПутін піде ва-банк, коли буде загнаний у кут: Лакійчук - про загрозу ядерного удару РФ
00:10

Заради "дружби" з Путіним: Трамп може зупинити допомогу Україні - політик

25 листопада, понеділок
23:18

Водіям на замітку: як "врятувати" автомобіль від корозії – головні правила

22:52

"Найбожевільніший вчинок": Джамала розповіла, на що зважилася під час війни

22:31

Загроза наступу РФ: Жорін сказав, чи може ворог дійти до Запоріжжя

Реклама
22:26

Максим Галкін публічно принизив путініста Філіпа Кіркорова - подробиці

22:03

Удари ATACMS по РФ та превентивна атака НАТО: головні новини України (дайджест)

21:54

Колишній чоловік Ані Лорак показав свою нову супутницю - який вона має вигляд

21:41

Цікава гра спецслужб: ATACMS можуть бити не тільки по Курщині - СнєгирьовВідео

21:29

Важливе правило етикету: яку кількість квітів дарувати не можна - точна відповідь

21:28

"Через їхню безпеку": Олена Зеленська зізналася, де перебувають її діти

21:20

Більшість навіть не здогадується: чи можна повернути товар без чека

21:13

У Білому домі офіційно змінили політику щодо ударів по РФ: що відомо

21:02

"До Дніпропетровської області вже 6 км, оборона не готова": командир ошелешив заявою

20:39

В обмінниках зміниться курс долара: чого чекати українцям до 1 грудня

20:36

Сомельє назвав ідеальну закуску для коньяку: що відомо про золоте правило "3К"

Реклама
20:34

"Гнобили мене": донька зрадниці Ані Лорак публічно розповіла моторошну правду

20:18

Готуємо дім до зими: які ТОП-8 речей необхідно випрати перед морозами

19:47

Українцям на Укрпошті виплатять по 1000 гривень: коли та хто може отримати гроші

19:44

Ворог планує "кошмарити" Київ обстрілами: Світан попередив про нову тактику РФ

19:43

НАТО може атакувати Росію: адмірал озвучив умови для високоточних ударів

19:33

В Україні раптово зміниться погода: синоптик назвала дату потепління

19:26

Що зробити, щоб кіт не ліз на ялинку: експерти поділились легким рішенням

19:13

Загроза для двох міст-мільйонників: як РФ відповість за удар по Кримському мостуВідео

19:11

Бактерії та запах зникнуть миттєво: 5 способів очистити одяг з секонд-хенду

19:10

Донецьку область окупанти "закриють" до зимиПогляд

19:06

Без світла доведеться сидіти довше: графіки вимкнення світла на 26 листопадаФото

19:03

Чому деякі люди завішують дзеркала вночі: експерти пояснили давнє вірування

19:01

ЗСУ повернули контроль над важливим селом на Харківщині і взяли полонених - 3 ОШБр

18:50

Вимагали гроші на блокпостах: ДБР викрило схему співробітників одеського ТЦКФото

18:44

"Ми беремо найефективніший досвід": результати засідання Ставки Зеленського

18:32

Справжнє диво для саду: що можна зробити із використаної чайної заварки

18:15

Удар по західній підтримці: над Україною нависла загроза з Румунії - Sky News

17:54

"Армія РФ сильно змінилась": топ-генерал НАТО виступив із гучною заявою

17:53

Чи втратять бронь працевлаштовані після 18 травня: у Мінекономіки відповіли

17:51

Від календаря до кактуса: неочікувані речі, що можуть принести невдачу в оселю

Реклама
17:39

"США тиснуть і на РФ, і на Україну": Снєгирьов сказав, як може завершитися війнаВідео

17:35

Прийде нещастя: що не можна робити 26 листопада - прикмети

17:18

Соратниця активіста Шабуніна підтримала закон, щоб корупціонери уникали конфіскації майна – ЗМІ

17:14

Може накликати біду: чому не можна рахувати куполи церкви

17:13

Місячний календар стрижок на грудень 2024: коли краще підстригтися

17:05

Удар ракетами ATACMS по військовому аеродрому РФ: розкрито нові деталіВідео

16:53

Як зробити так, щоб взуття не промокало: корисні поради для зимової пори

16:43

9 речей, які не можна дарувати: яких подарунків варто уникати, згідно з етикетомВідео

16:36

США умивають руки: чому Байден дозволив Україні бити ATACMS по РФ - Снєгирьов

16:33

Місячний календар на грудень 2024: сприятливі та несприятливі дні місяця

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти