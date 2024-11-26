Буданова можуть звільнити з посади керівника ГУР: кого готують на його місце - NV

Видання заявляє, що деякі рішення Буданова могли нашкодити Україні.

https://glavred.net/ukraine/budanova-mogut-uvolit-s-dolzhnosti-rukovoditelya-gur-kogo-gotovyat-na-ego-mesto-nv-10617383.html Посилання скопійоване

Буданова можуть звільнити з посади керівника ГУР / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова можуть звільнити з посади. Про це повідомляє NV з посиланням на джерело у секторі безпеки та оборони України.

Повідомляється, що крісло Буданова може зайняти "більш лояльна до влади персона". Спроби звільнити Буданова можуть активізуватись у грудні. При цьому на посадку керівника ГУР можуть розглядати заступника голови СБУ Олександр Поклад.

Джерело зазначає, що деякі кроки та заяви Буданова нібито могли нашкодити Україні. Серед них спецоперація в Африці та заяви про "каву в Криму".

відео дня

"Є об'єктивна реальність і об'єктивні неправильні рішення. Чи треба, щоб настала відповідальність за це? Президент вирішить", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі СБУ спростовують цю інформацію та називають її "вкидом РФ".

"Такі інформаційні вкиди російських спецслужб є повністю безпідставними і використовуються ворогом виключно для досягнення власних цілей. Чутки про блокування якихось підрозділів ГУР чи інших складових Сил оборони є одним із елементів ворожої стратегії. Зокрема, і для того, щоб створити штучну напругу між військовим керівництвом нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Голова ГУР Кирило Буданов - останні новини

Нещодавно очільник ГУР пояснив, коли війська КНДР почнуть воювати проти України і де. За його словами, Росія готує для участі в бойових діях проти України близько 11 тисяч військових із Північної Кореї.

Також стало відомо, що Буданов був на ключовому етапі операції у Вовчанську. Зазначається, що ця операція дозволяє говорити про перспективи звільнення півночі Харківщини, адже агрегатний завод був важливою опорною точкою.

Окрім цього, Буданов не злякався відвідати позиції ГУР. Разом з командирами підрозділів лідер ГУР здійснив планування подальших операцій, які допоможуть покращити позиції та розвинути попередній успіх.

Інші цікаві новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред