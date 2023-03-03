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Відправили "на забій": під Авдіївкою ЗСУ знищили полк мобілізованих з РФ

3 березня 2023, 13:31
Іркутські мобілізовані, що вижили, кажуть, що від їхнього полку нічого не залишилося.
Російські військові
Родичі мобілізованих розповіли про втрати РФ під Авдіївкою / Telegram, Радіо Свобода

У боях при захисті Авдіївського укріпрайону в Донецькій області бійці Збройних сил України знищили майже всіх мобілізованих з Іркутської області РФ, які тричі скаржилися, що їх кидають у бій без підготовки.

Як повідомляють "Сибір.Реалії" з посиланням на родичів мобілізованих, кілька окупантів поранені, інші вважаються зниклими безвісти.

Журналісти публікують інформацію з посиланням на родичів окупантів РФ. За словами дружини одного з тих, кому вдалося вижити, чоловік подзвонив їй з госпіталю, куди його відправили з осколковим пораненням. "Каже, від полку нічого не залишилося. Відомо поки тільки про двох поранених, інші або загинули, або кинуті там у важкому становищі", — розповіла жінка. Вона повідомила також, що чоловікові дали тиждень на лікування, після чого його знову відправлять на передову.

відео дня

Бунт російських мобілізованих

Відзначимо, що раніше іркутські мобілізовані, приписані до полку 1439, записали кілька відеозвернень, в яких розповіли, що їх відправляють в бій без підготовки і погрожують статтею про дезертирство.

"З нас - солдат тероборони - за один день сформували штурмові підрозділи, відправляючи штурмувати Авдіївський укріпрайон без будь-якої підтримки, артилерії, зв'язку, саперів, розвідки... На забій", — йшлося у зверненні.

Мобілізовані розповіли також, що евакуаційні групи "ДНР" забирають тільки своїх бійців і тільки з легкими пораненнями. Важко поранених і вбитих кидають, і потім вони вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з Міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

Інші новини:

мобілізація Авдеевка війна на Донбасі війна Росії та України
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