Відправили "на забій": під Авдіївкою ЗСУ знищили полк мобілізованих з РФ

Іркутські мобілізовані, що вижили, кажуть, що від їхнього полку нічого не залишилося.

Родичі мобілізованих розповіли про втрати РФ під Авдіївкою / Telegram, Радіо Свобода

У боях при захисті Авдіївського укріпрайону в Донецькій області бійці Збройних сил України знищили майже всіх мобілізованих з Іркутської області РФ, які тричі скаржилися, що їх кидають у бій без підготовки.

Як повідомляють "Сибір.Реалії" з посиланням на родичів мобілізованих, кілька окупантів поранені, інші вважаються зниклими безвісти.

Журналісти публікують інформацію з посиланням на родичів окупантів РФ. За словами дружини одного з тих, кому вдалося вижити, чоловік подзвонив їй з госпіталю, куди його відправили з осколковим пораненням. "Каже, від полку нічого не залишилося. Відомо поки тільки про двох поранених, інші або загинули, або кинуті там у важкому становищі", — розповіла жінка. Вона повідомила також, що чоловікові дали тиждень на лікування, після чого його знову відправлять на передову.

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Бунт російських мобілізованих

Відзначимо, що раніше іркутські мобілізовані, приписані до полку 1439, записали кілька відеозвернень, в яких розповіли, що їх відправляють в бій без підготовки і погрожують статтею про дезертирство.

"З нас - солдат тероборони - за один день сформували штурмові підрозділи, відправляючи штурмувати Авдіївський укріпрайон без будь-якої підтримки, артилерії, зв'язку, саперів, розвідки... На забій", — йшлося у зверненні.

Мобілізовані розповіли також, що евакуаційні групи "ДНР" забирають тільки своїх бійців і тільки з легкими пораненнями. Важко поранених і вбитих кидають, і потім вони вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з Міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

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