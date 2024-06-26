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"Звідки тут нерівність": в ОП пояснили, як має виглядати економічне бронювання

Анна Косик
26 червня 2024, 22:57
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Питання економічного бронювання підняло хвилю обговорень серед українців. Представник Офісу Президента пояснив, як його планують реалізувати на практиці.
Подоляк, ВСУ
Подоляк розповів, яким може бути економічне бронювання в Україні / Колаж: Главред, фото: flickr, ОІП Президента України

Економічне бронювання викликало хвилю обурення серед деяких цивільних українців та військових, мовляв це спровокує так звану "війну для бідних". Однак радник голови ОП Михайло подоляк в інтерв'ю Новини.LIVE пояснив, що ідея бронювання не полягає в створенні доступності лише для заможних громадян.

За його словами, економічне бронювання в першу чергу - це питання зростання фінансування ЗСУ. Усі вилучені кошти мають піти на забезпечення армії, бо на одного військового припадає аж 5 платників податків.

"На сьогодні теж є певне бронювання, виходячи із забезпечення критичної інфраструктури. Те ж саме буде стосуватися економічного бронювання, тільки за прозорими процедурами. Ми додатково бронюємо певну кількість людей і додатково за них платимо. Не розумію, звідки тут про нерівність", - сказав представник ОП.

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Подоляк переконаний, що упередження щодо економічного бронювання, як методу законно ухилитися від служби лише для заможних неаргументоване. Тому що багаті люди і зараз можуть дати хабаря і таким чином відкупитися, але це нонсенс.

"Тому економічне бронювання чітко фіксуватиме категорії заброньованих, підприємства, які будуть це робити, розподіл коштів на ЗСУ. На мій погляд, це прозора ситуація на відміну від будь-якої тіньової, коли правила чітко не прописані. Зрештою, це ще чітке планування для бізнесу", - додав він.

Щодо термінів ухвалення остаточного рішення щодо економічного бронювання - Подоляк не зміг нічого прокоментувати, оскільки це питання на розгляді парламенту.

"До депутатів є певні зауваження, особливо до їх публічної роботи. Але в принципі, вони працюють і постійно дебатують ті чи інші законопроєкти. Не всі потім доходять до голосування, але "за" мобілізацію, складно, але проголосували, і так само жорстко наразі дебатують про економічне бронювання", - переконаний Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Мобілізація в Україні - останні заяви

Раніше стало відомо, що у випадку позитивної динаміки мобілізації, в жовтні подадуть розроблений законопроєкт про звільнення з військової служби для розгляду та ухвалення депутатами. Він зможе набути чинності з грудня.

Нагадаємо, Руслан Стефанчук розповів, що станом на зараз немає жодних підстав, аби знижувати призовний вік до 18 років, як і офіційних заяв, звернень чи пропозицій до українського парламенту щодо цього.

Напередодні попередили, що військовозобов'язаних жінок також будуть штрафувати, якщо вони не оновлять свої дані. Сума штрафу від 17 до 25,5 тис. грн.

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мобілізація Михайло Подоляк Бронь від мобілізації
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