Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Відкриє шлях до Дніпропетровщини: військовий експерт назвав ключову ціль РФ

Руслана Заклінська
4 листопада 2024, 13:55
361
На Времівському напрямку окупанти намагаються повернути під свій контроль території, які вони втратили під час контрнаступу ЗСУ в 2023 році.
Відкриє шлях до Дніпропетровщини: військовий експерт назвав ключову ціль РФ
РФ прагне захопити ключавий населений пункт для просування на Запоріжжі та вглиб Донеччини / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Коротко:

  • На Времівському напрямку росіяни прагнуть повернути під свій контроль територій, які вони втратили під час контрнаступу України в 2023 році
  • Велика Новосілка дозволяє російським окупантам закрити одночасно два напрямки: Курахівський та Времівський

Контроль над Великою Новосілкою дозволить російським окупантам одночасно прикрити два важливі напрямки — Курахівський і Времівський. Велика Новосілка виконує роль тактичного логістичного вузла, схожого до Покровська, але меншого значення. Про це в інтервʼю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, на Времівському напрямку окупаційні війська прагнуть відновити контроль над територіями, втраченими під час контрнаступу України в 2023 році.

відео дня

"Велика Новосілка являє собою вузловий населений пункт, через який проходять шляхи як в бік Запорізької області, так і вглиб Донецької області з подальшим виходом на основні логістичні артерії (наприклад, Н-12) та можливістю виходу на північ, на Дніпропетровську область тощо. Тобто для них це такий самий логістичний вузол, як і будь-яке інше місто", - пояснив Коваленко.

Експерт зазначив, що Велика Новосілка схожа на Покровськ, хоча має менше стратегічне значення. Коваленко додав, що Велика Новосілка має тактичне значення, а Покровськ — оперативно-тактичне.

"До того ж, як я вже сказав, Велика Новосілка дозволяє російським окупантам закрити одночасно два напрямки: Курахівський та Времівський – вони можуть бути об'єднані зусиллями закриття флангів і контролю територій", - розповів він.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Украни Володимир Зеленський провів нараду з командуванням ЗСУ та міністром оборони, обговоривши ситуацію на фронті, зокрема на Покровському, Курахівському, Торецькому та Куп’янському напрямках.

Російські окупаційні війська готують наступ із бронетехнікою на Времівському виступі з метою захоплення Великої Новосілки, розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Росіяни планують охопити населений пункт із західного, південного та східного напрямків, використовуючи для цього райони біля Приютного, Старомайорського, Урожайного та Золотої Ниви.

Крім цього, початок бойових дій на кордоні з Дніпропетровщиною залежить від ситуації в Покровську, де, за словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, ворог може розпочати наступ до кінця року. Однак Коваленко зазначає, що говорити про бойові дії на Дніпропетровщині поки зарано.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна на Донбасі Олександр Коваленко війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"ЗСУ будуть знищувати військових КНДР": Сирський зробив важливу заяву

"ЗСУ будуть знищувати військових КНДР": Сирський зробив важливу заяву

14:26Україна
У ДТП загинув депутат Київради Сергій Мамоян: авто злетіло у кювет і загорілось

У ДТП загинув депутат Київради Сергій Мамоян: авто злетіло у кювет і загорілось

14:18Україна
ЗСУ стають заручниками можливих підкилимних політичних домовленостей

ЗСУ стають заручниками можливих підкилимних політичних домовленостей

14:15Погляди
Реклама

Популярне

Більше
Вдарили тричі і добили: ГУР знищили найсучасніший корабель РФ - деталі операції

Вдарили тричі і добили: ГУР знищили найсучасніший корабель РФ - деталі операції

В Україну увірвалася майже 6-бальна буря: як довго "труситиме" країну

В Україну увірвалася майже 6-бальна буря: як довго "труситиме" країну

Всю Україну засипатиме снігом: синоптики назвали дату різкого потепління

Всю Україну засипатиме снігом: синоптики назвали дату різкого потепління

Результат на мільйон: для чого француженки кидають пральний порошок в унітаз

Результат на мільйон: для чого француженки кидають пральний порошок в унітаз

Чим відрізняються 2 трактори: лише одиниці знайдуть відповідь за 11 секунд

Чим відрізняються 2 трактори: лише одиниці знайдуть відповідь за 11 секунд

Останні новини

15:44

"PR-кампанія задля перемоги": серію мініінтерв’ю про роботу воєнкорів "Єдиних новин" відзначили нагородою MMR новини компанії

15:41

Українцям перерахували житлові субсидії: як дізнатися розмір допомоги

15:41

Чим відрізняється кухонна сіль від кам'яної: яка найкорисніша сіль для стравВідео

15:34

Вдома буде пахнути, як в люксових готелях: як створити розкішну атмосферу

15:26

Справжнє блаженство: де найкраще гладити кота, а до чого краще не торкатися

Росія прагнутиме захопити Велику Новосілку, щоб піти в наступ на Дніпропетровщину - КоваленкоРосія прагнутиме захопити Велику Новосілку, щоб піти в наступ на Дніпропетровщину - Коваленко
15:19

"Логістично вигідне місто": де ворог сконцентрував основні зусилля - офіцер

15:12

"Поки ми спали": Лайма Вайкуле потрапила під соснопад

14:38

Різдвяник забуяє рясним цвітом: експерти пояснили, як підібрати догляд

14:35

Хто на картинці лівша: потрібно розгадати загадку за 7 секунд

Реклама
14:34

Як українською сказати "лонгрід": не усі знають правильну відповідьВідео

14:26

"ЗСУ будуть знищувати військових КНДР": Сирський зробив важливу заяву

14:18

У ДТП загинув депутат Київради Сергій Мамоян: авто злетіло у кювет і загорілось

14:17

Ціла область під загрозою: стала відома ціль наступу РФ в 2025 році

14:15

ЗСУ стають заручниками можливих підкилимних політичних домовленостейПогляд

13:59

РФ кидає на штурм все, що є: у ЗСУ розповіли про агресивні атаки росіян

13:55

Відкриє шлях до Дніпропетровщини: військовий експерт назвав ключову ціль РФ

13:46

РФ спробує захопити 4 великих міста: Коваленко назвав цілі росіян до кінця 2024 року

13:15

"Є зрушення": Зеленський провів важливу нараду щодо ситуації на фронті

13:14

"Мені життя псує": путініст Сергій Лазарєв налетів на Лєру Кудрявцеву

13:03

"Не звучить як 500 тисяч": нардеп сказала, чи мобілізують півмільйона українців

Реклама
12:52

Дніпропетровщина під прицілом ворога: експерт поділився тривожним прогнозом

12:50

Коли в Україні потепліє: синоптикиня назвала точну дату

12:49

"Люди помруть у своїх будинках": на Україну чекають відключення світла до 20 годин - Politico

12:44

ЗСУ вдарили по порту, пошкоджено корабель РФ: нові деталі вибухів у Бердянську

12:44

Пішла легенда: помер продюсер і аранжувальник Френка Сінатри та Майкла Джексона

12:19

Чорна п’ятниця 2024 на MAUDAU: знижки, які не можна пропустити новини компанії

12:11

Підуть в наступ з трьох напрямків: стала відома головна ціль РФ на Півдні

12:11

Жовті, червоні та навіть зелені: що означає колір номерів в Україні

12:08

"Ніякого кохання не було": названо ім'я переможниці шоу "Холостяк-13"

11:58

"Не 18-річні хлопчики": у ЗСУ озвучили найкращий вік для мобілізації

11:57

РФ хоче більш масовано атакувати Україну: експерт назвав новий задум Путіна

11:25

Гороскоп на завтра 5 листопада: Ракам - довгоочікуваний дзвінок, Рибам - прилив енергії

11:07

РФ програла морську битву: чому Україна менше атакує ворожі судна

11:03

Китайський гороскоп на завтра 5 листопада: Бикам - гнів, Коням - будьте обережні

10:31

ЗСУ гаряче зустріли солдатів КНДР: перші війська вже потрапили під обстріл - ЦПД

10:29

Якою буде погода в Україні взимку: синоптик назвала найхолодніший місяцьВідео

10:24

Будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг: в Україні різко погіршиться погода

10:16

Жінка дізналася, як чоловік таємно назвав їхню дитину: тепер вона подає на розлучення

09:59

З обручкою на пальці: Віра Брежнєва показалася в обіймах колишнього чоловіка

09:42

Ще й знімки в альбомі зберігали: навіщо в СРСР фотографували похорони

Реклама
09:27

Ситуація близька до критичної: під Кураховим 2 тис. бійців ЗСУ протистоять 10 тис. росіян

09:02

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 листопада (оновлюється)

08:57

Автобус протаранив кілька авто і на швидкості "влетів" у людей: жахлива ДТП у КиєвіФотоВідео

08:50

Простіше нікуди: як перевірити свіжість курячих яєць, не розбиваючи шкаралупу

08:34

Відключення світла в Україні: експерт сказав, чого чекати в листопаді

08:28

"Воно, де завгодно яма": утікач Влад Яма відірвався на "російській вечірці"

08:23

Карта Deep State онлайн за 4 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

На виборах у Молдові Майя Санду з відривом перемогла проросійського суперника

08:00

На Росію чекає геополітична катастрофа вже 2024 року, Україну запросять до НАТО – астрологВідео

07:33

Відновили позиції біля Дружби: у ЗСУ є успіхи на Торецькому напрямку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціНародні прикметиОптичні ілюзіїСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти