Відкриє шлях до Дніпропетровщини: військовий експерт назвав ключову ціль РФ

На Времівському напрямку окупанти намагаються повернути під свій контроль території, які вони втратили під час контрнаступу ЗСУ в 2023 році.

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РФ прагне захопити ключавий населений пункт для просування на Запоріжжі та вглиб Донеччини / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Коротко:

На Времівському напрямку росіяни прагнуть повернути під свій контроль територій, які вони втратили під час контрнаступу України в 2023 році

Велика Новосілка дозволяє російським окупантам закрити одночасно два напрямки: Курахівський та Времівський

Контроль над Великою Новосілкою дозволить російським окупантам одночасно прикрити два важливі напрямки — Курахівський і Времівський. Велика Новосілка виконує роль тактичного логістичного вузла, схожого до Покровська, але меншого значення. Про це в інтервʼю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, на Времівському напрямку окупаційні війська прагнуть відновити контроль над територіями, втраченими під час контрнаступу України в 2023 році.

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"Велика Новосілка являє собою вузловий населений пункт, через який проходять шляхи як в бік Запорізької області, так і вглиб Донецької області з подальшим виходом на основні логістичні артерії (наприклад, Н-12) та можливістю виходу на північ, на Дніпропетровську область тощо. Тобто для них це такий самий логістичний вузол, як і будь-яке інше місто", - пояснив Коваленко.

Експерт зазначив, що Велика Новосілка схожа на Покровськ, хоча має менше стратегічне значення. Коваленко додав, що Велика Новосілка має тактичне значення, а Покровськ — оперативно-тактичне.

"До того ж, як я вже сказав, Велика Новосілка дозволяє російським окупантам закрити одночасно два напрямки: Курахівський та Времівський – вони можуть бути об'єднані зусиллями закриття флангів і контролю територій", - розповів він.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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Як повідомляв Главред, президент Украни Володимир Зеленський провів нараду з командуванням ЗСУ та міністром оборони, обговоривши ситуацію на фронті, зокрема на Покровському, Курахівському, Торецькому та Куп’янському напрямках.

Російські окупаційні війська готують наступ із бронетехнікою на Времівському виступі з метою захоплення Великої Новосілки, розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Росіяни планують охопити населений пункт із західного, південного та східного напрямків, використовуючи для цього райони біля Приютного, Старомайорського, Урожайного та Золотої Ниви.

Крім цього, початок бойових дій на кордоні з Дніпропетровщиною залежить від ситуації в Покровську, де, за словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, ворог може розпочати наступ до кінця року. Однак Коваленко зазначає, що говорити про бойові дії на Дніпропетровщині поки зарано.

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