Дніпропетровщина під прицілом ворога: експерт поділився тривожним прогнозом

Дніпропетровська область повинна вже зараз готуватися і формувати лінії оборони.

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Ситуація на фронті залишається складною / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Ключові тези експерта:

Ворог готує наступ на Покровськ

Дніпропетровщина повинна готуватись до бойових дій

Початок бойових дій на кордоні з Дніпропетровщиною безпосередньо залежатиме від ситуації в Покровську. Про це в інтервʼю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

За його словами, ситуація на Покровському напрямку залишається складною, ворог може розпочати масштабний наступ на місто вже до кінця цього року.

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При цьому Коваленко додає, що поки зарано говорити про початок бойових дій саме на кордоні з Дніпропетровщиною і в самій Дніпропетровській області.

"Щодо боїв на Дніпропетровщині, то говорити про такий сценарій ще рано з урахуванням того, що ми не знаємо, який розвиток буде мати ситуація під час наступу на Покровськ. Зараз навіть Курахове ще не захоплено і не сформовано південний фланг для наступу на Покровськ, щоб говорити, що буде з Дніпропетровською областю.", - пояснює військовий оглядач.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Олександр Коваленко наголошує, що Дніпропетровська область повинна вже зараз готуватися і формувати лінії оборони й рубежі.

"Це ніколи не буде зайвим. Загалом усі області, які знаходяться біля зони бойових дій повинні бути до цього готовими. І Дніпропетровщина – не виняток.", - підкреслив він.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, французький OSINT-аналітик Клемент Молін у мережі Х повідомляв, що українські військові готуються до наступу на Дніпропетровську область. За його словами, ЗСУ вже нібито почали будувати укріплення за Покровськом на Донеччині.

Згодом співробітник СБУ Іван Ступак в інтервʼю Главреду підкреслив, що створення оборонних укріплень — це не просто витрати, а вклад у безпеку області, міста та країни в цілому.

Нещодавно німецький аналітик Юліан Рьопке оцінив побоювання того, що бої можуть у майбутньому зміститися в Дніпропетровську область. Він наголосив, що Дніпропетровська область - бажана лінія фронту для російських військових для будь-яких переговорів про припинення бойових дій.

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