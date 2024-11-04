Підуть в наступ з трьох напрямків: стала відома головна ціль РФ на Півдні

Росіяни готуються наступати на Півдні України з метою подальшого об'єднання Курахівського і Времівського напрямків, вказує аналітик.

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Стала відома головна ціль наступу росіян на Півдні / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, ОК "Захід"

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Росіяни готують наступ на Времівському виступі

Ціллю ворога є просування до Великої Новосілки

Російські окупаційні війська готують наступальну операцію із застосуванням бронетехніки в районі Времівського виступу. Ціллю ворога є захоплення населеного пункту Велика Новосілка. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Експерт зазначає, що наразі головна мета російських військ — вийти до Великої Новосілки.

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"Вони намагатимуться охопити Велику Новосілку одночасно з трьох напрямків. Із західного, використовуючи Приютне як основний майданчик для розвитку дій, з південного напряму - Старомайорське та Урожайне, тобто рух правим і лівим берегами річки Мокрі Яли, і зі східного напряму, біля Золотої Ниви", - вказує він.

Він застерігає, що до кінця року росіяни можуть активізувати наступ на цьому напрямку, особливо враховуючи їхнє просування в районі Курахового та можливість з'єднання з Времівським напрямком фронту.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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