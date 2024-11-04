'Є зрушення': Зеленський провів важливу нараду щодо ситуації на фронті

В ході наради з керівниками військового сектору Зеленський відзначив, що фіксується збільшення постачання для фронту з боку країн-партнерів України.

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Зеленський провів нараду щодо ситуації на фронті / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Володимир Зеленський/Telegram

Про що сказав Зеленський:

Є зрушення щодо забезпечення українських військ на фронті від західних партнерів

Є доручення міністру оборони збільшити замовлення дронів українського виробництва

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з командувачем Сухопутних військ Олександром Сирським, начальником Генштабу Геннадієм Баргилевичем та міністром оборони Рустемом Умєровим. У своєму Telegram він повідомив, що обговорювали деталі щодо ситуації на фронті.

"Покровський напрямок, Курахівський, Торецький, а також Купʼянський – найбільша увага", - зазначив Зеленський.

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Окремо, за словами Зеленського, на нараді представили доповідь щодо ходу Курської операції та ліквідації російських сил у визначених районах поблизу кордону України.

"Є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту – фіксуємо збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії", - написав президент.

Міністр оборони повідомив про постачання дронів українського виробництва для Сил оборони. План поставок виконується відповідно до затверджених графіків. Президент висловив подяку всім виробникам за їхню роботу.

"Доручив міністру оборони додатково збільшити замовлення українських дронів для відповідних наших операцій", - резюмував Зеленський.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, початок бойових дій на кордоні з Дніпропетровською областю буде залежати від розвитку ситуації в Покровську. Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, і ворог може розпочати масштабний наступ на місто вже до кінця року.

Північнокорейські війська беруть участь у бойових діях проти України в Курській області та вже потрапили під обстріл від Збройних сил України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Тим часом російські окупанти намагаються вибити українські сили з села Іллінка, що розташоване за 50 км на захід від Донецька. Як повідомляє Forbes, українській 79-й бригаді чисельністю близько двох тисяч протистоїть угруповання 20-ї мотострілецької дивізії РФ чисельністю 10 тисяч військових.

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