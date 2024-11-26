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Відключення світла по Україні посилюються: які графіки у Києві та ще 3 областях

Даяна Швець
26 листопада 2024, 14:27
283
Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Відключення світла по Україні посилюються: які графіки у Києві та ще 3 областях
Відключення світла в деяких областях посилились / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що мова:

  • В Києві, Київщині, Одещині та Дніпропетровщині посилюються обмеження
  • З 13:00 додається ще одна черга відключень

Сьогодні, 26 листопада в Україні додалась ще одна черга відключень. За вказівкою "Укренерго", обмеження діятимуть у Києві, Київщині, Одещині та Дніпропетровщині.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

відео дня
  • Київ: 1 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
  • Київщина: 2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
  • Одещина: 2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
  • Дніпропетровщина: 2 група: відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
Відключення світла по Україні посилюються: які графіки у Києві та ще 3 областях
Що означають черги відключень / Инфографика: Главред

Раніше пресслужба "Укренерго" зазначила, що обмеження через пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада будуть більшими.

Там анонсували, що у вівторок, 26 листопада обмеження будуть дещо більшими за відключення понеділка 25 листопада, коли вимикали лише одну чергу з 14:00 до 20:00.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - розповіли в енергокомпанії.

Відключення світла в Україні - що відомо

Як писав Главред сьогодні, в Україні ввели екстрені обмеження, адже у Тернополі виникла складна ситуація з електропостачанням. Коли електрика знову з'явиться в домівках тернополян, поки що не зрозуміло.

Зазначається, що у зв'язку з нічним ударом Росії по місту, у Тернополі перебої зі світлом та водою. Наразі тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання.

Окрім цього, без світла доведеться сидіти довше. 26 листопада графіки вимкнення світла будуть діяти у період з 14:00 до 21:00.

Більше новин про відключення світла:

Що відомо про ДТЕК?

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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